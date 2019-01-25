مستقبل العلاقات السورية - الإيرانية

«هل طهران ضرورة للأسد؟». سؤال ناقشه الأستاذ عبدالرحمن الراشد، في مقالة نشرتها «الشرق الأوسط»، الأربعاء 23 يناير الجاري، متتبعاً تاريخ العلاقة بين الجمهوريتين السورية والإيرانية، وتحديداً بعد الثورة الإسلامية في العام 1979، وخلال فترة حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد، والتوازنات التي كانت تحكم النظامين، والتي ألقت بظلالها تالياً على وريث الحكم في دمشق، بشار الأسد، الذي ساندته إيران طوال سنوات الثورة السورية، وما زالت.

الراشد فتح في مقاله الباب أمام قراءة سياسية، واقعية، استشرافية، لمستقبل التحالف بين دمشق وطهران. خصوصاً أن الأولى تدين لنظام الحكم في إيران، باستمرارية تربع الرئيس السوري على سدة الحكم. فلولا القوات الإيرانية والروسية، بمعية حزب الله وباقي التشكيلات المسلحة، لكان نظام الأسد في وضع حرج جداً الآن، وعلى الأرجح سقط، وبات جزءاً من الماضي، بغض النظر عن المآلات التي قد تصير إليها الأمور ميدانياً وسياسياً.

العلاقة الوثيقة بين طهران ودمشق لن تضعف - على الأغلب - خلال المدى المنظور، بسبب غياب البدائل التي تشكل حاضنة وشبكة أمام النظام السوري، ويمكنه أن يثق فيها، وتثق فيه!.

التفكير في إعادة تشكيل العلاقة بين النظامين السوري والإيراني، يجب أن يسبقه بحث أمور سياسية وأمنية عدة، تبنى على أساسها أي تحالفات مستقبلية، وتتمثل في التالي:

1- مستقبل العلاقة بين السعودية وسورية، فالرياض وحدها العاصمة التي بإمكانها أن تكون بديلاً قوياً عن طهران، فهي تمتلك عمقاً عربياً وإمكانات مادية، ونفوذاً سياسياً، وهي عبر أوراق القوة المشار إليها، تستطيع أن تعيد بناء تفاهمات سياسية، تصب في صالح الشعب السوري، واستقرار النظام، ومكافحة الإرهاب، وإعادة إعمار سورية، بما يمهد لمرحلة ما بعد الحرب، كل ذلك يتطلب الحوار المباشر بعيداً عن الضجيج والإعلام، والتواصل عبر قنوات سرية، لبناء الثقة بين الجانبين، واختبار النوايا، ووضع خارطة طريق واضحة ومتفق عليها.

2- الإمارات التي أعادت فتح سفارتها في دمشق، وأيضاً مصر، يمكن أن تلعبا دوراً رئيساً في الدفع باتجاه توثيق علاقة سورية مع عمقها العربي، وباستطاعة الإمارات تحديداً، أن توفر بدائل اقتصادية وسياسية، تخفف من حاجة دمشق للمعونات الإيرانية.

3- الموقف الأميركي تجاه الوضع السوري لا يزال متأرجحاً، والمواقف تجاه الحل السياسي والانتشار العسكري الميداني، لم تحسم بعد. فهي في مرحلة تجاذب بين البيت الأبيض والبنتاغون. وهذه «الضبابية» لا تساعد على أن تفك سورية ارتباطها مع النظامين الروسي والإيراني، كونهما حليفين أكثر وضوحاً بالنسبة لها.

عندما تتيقن دمشق أنها تستطيع أن تعتمد على الدول العربية المجاورة لها، وأنها ليست أمام خطر داخلي: المجموعات الإرهابية، الثوار.. ولا تواجه أطماعاً خارجية، وتحديداً من إسرائيل وتركيا، ساعتها يمكن لدمشق أن تقلل من قوة تحالفها مع طهران، دون أن نغفل العامل الروسي، وهو لاعب رئيس في الساحة السورية، ودون أن ننسى الأثمان التي على نظام الأسد دفعها مقابل ذلك.

وللحديث تتمة..

* نقلا عن "الرياض"