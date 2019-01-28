لوزير الشؤون البلدية.. ماذا عن المقترحات !

كتب الأستاذ محمد المالكي في صفحته على تويتر المقترح التالي:

(اقترح أن يكون هناك لوحة تعريفية عن شخصيات مسميات الشوارع أو باركود على نفس اللوحة يمكن المسح عليه بالجوال لتعريف بسيرة تلك الشخصيات).

ووجه هذا المقترح لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

وردت عليه الوزارة في وقت قياسي، وكان ردها (شكرًا لتواصلك أخي الكريم ويمكنك التقدم باقتراحك بشكل مفصل عبر الرابط التالي: http://ow.ly/9OQg30ajuJ7 وسيتم تحويله للجهة المختصة بالوزارة لاتخاذ اللازم. نسعد بخدمتكم في كل وقت).

هذا الحوار بين الوزارة والمالكي، حدث في شهر نوفمبر من العام الماضي، وهو يدل على قفزة كبيرة وليست غريبة في التفاعل مع مقترحات الجمهور، وبخاصة إذا كانت المقترحات تهدف إلى تفاعل المجتمع مع منتجات البلدية مثل تسمية الشوارع.

المالكي، صاحب المقترح، من عشاق الرياض القديمة، يقضي جزءًا لا يستهان به من وقته اليومي في تتبع أحياء الرياض القديمة فتجده يومًا يصور حديقة الفوطة، وفي اليوم التالي يبحث عن سبب تسمية شارع قديم في منفوحة، وهكذا هو ومجموعة من أميز الباحثين الهواة الذين أثروا العاصمة الغالية بعشقهم.

عودًا على مقترح المالكي، والحديث هذه المرة لوزارة الشؤون البلدية، ونقول لهم: متى نرى هذا المقترح مطبقًا، بحيث أكون أتجول في أي حي من أحياء الرياض، وأجد على اللوحة معلومات عن من سمي الشارع باسمه؟

لا أظن أنه يصعب تطبيق هذا المقترح على هذه الوزارة التي تضم خيرات العاملين في مجال خدمة الوطن وأهله.

وهنا مقترح آخر، أو لنقل سؤالاً للأفاضل الذين يعملون في تسمية الشوارع في هذه الوزارة العريقة.

مقترحي أو سؤالي: هل بالإمكان أن تكون تسمية الشوارع في مناطق الرياض القديمة بأسماء شخصيات لها حضور في تاريخنا الوطني المجيد؟

فمثلاً مواقع دخنة والديرة والحلل والبطحاء والمربع ومعكال.....الخ هذه المناطق لماذا لا تكون أسماء شوارعها على الأئمة من آل سعود ورموز الدعوة الإصلاحية ورجال الملك عبدالعزيز وغيرهم ممن تحضر أسماؤهم في كتب تاريخنا الوطني، بحيث إذا تنقل المواطن والمقيم وحتى الزائر والسائح يقف عند مسميات هذه الشوارع ويربطها بتاريخ هذا الوطن.

طبعًا لا يخفي أن كثيرًا من الشوارع في هذا المناطق سميت على أسماء لها حضور في تاريخنا ولكن الحديث عن المزيد.

تجاوب الوزارة مع مقترح المالكي يشجعني ويشجع الكثير غيري على تقديم هذه المقترحات التي تهدف إلى جانب واحد، وهو التذكير دومًا وأبدًا برجال لهم فضل وأثر كبير على هذا الوطن المعطاء، وعملوا تحت راية المؤسس الكبير الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

نقلاً عن "الجزيرة"