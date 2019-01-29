تفسير الأنظمة وحقوق الأفراد

الأخطاء تحدث في كل مكان، وهناك أخطاء تحدث بدون قصد ونتيجة اجتهاد معين، وكما قيل: فإن الاعتراف بالخطأ فضيلة، والحرص على معالجة الأخطاء فور اكتشافها أمر مطلوب من أي إدارة مسؤولة، خصوصاً إن كانت هناك أنظمة يمكن تفسيرها بطرقٍ مختلفة، مما يؤثر على طريقة تنفيذها ميدانياً، وتمس حقوق بعض الأفراد المادية.



مؤخراً أبدى البعض استفساره بشأن الطريقة التي قامت بعض الجهات الحكومية من خلالها باحتساب وصرف العلاوة السنوية لعام 2019م، ففي الوقت الذي اكتفت فيه بعض الجهات بصرف 6 أيام فقط من العلاوة وتأخير 24 يوماً، قامت جهات أخرى بصرف العلاوة كاملة، وتجاوباً مع تلك الاستفسارات قام بعض المسؤولين في بعض الجهات التي لم تصرف العلاوة كاملة، بتوضيح الآلية التي تم اتباعها في الصرف، والأسباب التي دعتهم لذلك، وعمدوا إلى درء الشبهات بشأن وقوع أي خطأ مِن قِبَلهم، وتقديم المبررات التي أفاد بعضهم بأنها تكمن في أن استحقاق العلاوة كانت لسنةٍ ميلادية كاملة، في حين أن صرفها تزامن مع صرف الرواتب، والتي لازالت مرتبطة بالتاريخ الهجري.



حُسِم ذلك الجدل الذي أثير بشأن الاختلاف في الصرف بين بعض الجهات الحكومية من خلال مبادرة بعض الوزراء وأصحاب المعالي بالإعلان عن توجيههم لإداراتهم بصرف العلاوة كاملة فوراً، وذلك عملاً بما يُحقِّق المصلحة العامة، بغض النظر عن الأسباب المذكورة من قِبَل تلك الجهات التي لم تصرف العلاوة كاملة، في حين اعتذر بعضهم عمَّا حدث، كما أكدت وزارة المالية بأنها تعمل مع الجهات الحكومية، التي لم تصرف العلاوة كاملة لصرفها بأسرع وقت.



عندما يصدر النظام، فهو يصدر للجميع، لكن تأتي المشكلة في طريقة تفسير البعض لذلك النظام، ومن ثم تطبيقه، فبعض الإدارات تنظر إلى بعض الأنظمة بطريقةٍ مختلفة، وتجتهد بأسلوب أحياناً يكون غريباً، إما بدعوى الاحتياط، أو عدم تحمل المسؤولية، أو ليكون في مأمن، أو غيرها من المبررات المختلفة، والتي قد لا تتوافق مع المصلحة العامة، بل تتركز في حماية تلك الإدارات من عواقب أي خطأ والرغبة في الظهور أمام المسؤول بأنهم حريصون على المال العام، فقد يتم تأخير ترقية موظف، أو إلغاء علاوته، أو تعطيل بدل معين له؛ بسبب تلك التفسيرات غير المنطقية من قِبَل بعض الإدارات.



تفسير الأنظمة يعتبر سلطة وصلاحية ومسؤولية، ولكن لا يجيد البعض استخدام مثل هذه السلطة ولا تلك الصلاحية، خصوصاً إذا ارتبطت بمستحقات الآخرين المالية، فيعمد إلى التفسيرات والتأويلات التي قد تمنع الآخرين من حقوقهم، والأولى لأمثال هؤلاء أن يتأكَّدوا من جهات الاختصاص قبل تطبيقهم لأي نظام، حفاظاً على حقوق الآخرين.

نقلا عن "المدينة"