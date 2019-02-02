المرأة السعودية والتكريم

سعدت المنطقة الشرقية هذا الأسبوع بمناسبتين للمرأة.. حيث جاءت الأولى تكريم إنجازات المرأة المميزة في مجالات مختلفة وهي جائزة سيدتي للتميز والإبداع 2018م في دورتها الرابعة.. عبر تكريم 20 سيدة سعودية في فئات الطب والعلوم، والتعليم، والاقتصاد والإدارة، والعمل الإنساني والاجتماعي، والإبداع الفني، وأخيراً في الرياضة، كما تم تكريم 4 شابات سعوديات برزت أسماؤهن في مواقع about her خلال العام 2018م، السيدات المكرمات هن: د. ريما البدر، د. نجلاء الردادي، الهنوف العبيشي، أمل سلبع، داليا التونسي، د. ثنوى العمري، هيفاء الدخيل، نوف الراكان، إيناس الأشقر، ريما الرويسان، د. سمية الناصر، هنف محمد، ريم البيات، مها الملوح، أضواء العريفي، ومرام البتيري، أسيل الحمد، نور الهدى الكرنوص، منال الجعيد، شيماء مفضي، مها السعدون، تالة أبو النجا، كادي الضويحي، لجين العبيد.

أما المناسبة الثانية فجاءت من بلدية محافظة الخبر ممثلة في إدارة الخدمات النسائية التابعة لأمانة المنطقة الشرقية حيث تم تكريم المنشآت التي حصلت على جائزة الجودة والتي أطلقت قبل عام وحصلت عليها 8 منشآت، كما تم تكريم رائدات الأعمال بالمنطقة الشرقية وهن: شعاع الدحيلان، وأمينة الجاسم، رمزية الشيخ، طرفة آل زرعة.. حيث ساهمت هؤلاء السيدات في دعم قطاع الأعمال للسيدات في المنطقة الشرقية وهن من حفر بالصخر فكان الطريق لمن جاء بعدهن مفروشاً بالورد والزهور.

إن المسابقات التتويجية والمبادرات المجتمعية التوثيقية للنساء المميزات كلاهما يسيران في نفس الطريق.. فهما يدعمان ويساندان ويشجعان المرأة على أن تكون قوية في المجتمع. تعمل جنباً إلى جنب مع الرجل في التنمية ورفعة الوطن الذي يعود على الجميع بالخير.. لذا فإن القيام على تكريم المرأة في مجالات الحياة كافة هو ضرورة مهمة وليس عملاً ترفياً ترفيهياً.. كما أن رصد مسيرة الرائدات، المثابرات، المساهمات منذ البدايات ومن ثم تكريمهن.. يعد مبادرة وطنية يجب أن تقوم بها كل الجهات الحكومية والخاص والخيرية. كما أننا نناشد كل مسؤولي هذه القطاعات ومن هم على قمة الهرم التنظيمي بعدم نسيان تلك الأسماء النسائية اللاتي عملن في البدايات وما بعدها.. وواجهن كل الصعوبات ورغم ذلك صمدن وأكملن المسير.. إنها المرحلة القادمة وهي أن نحتفي بالشابات.. ولكن لا ننسى الأوائل والرواد.

نقلاً عن "الرياض"