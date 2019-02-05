إصلاحات شاملة في الوطن

مواصلة الدولة في إصلاحاتها واستمرار دعم التحوُّل في 2020 والرؤية في 2030 ومواصلة العمل على الإصلاحات الهيكلية لجميع الأجهزة، جعلت العديد من الفرق تعمل ليل نهار في الديوان الملكي الذي تحوَّل إلى خلية نحل للنهوض بهذه الإصلاحات.



- ملك البلاد يواصل البناء والتجديد، والقرارات التي صدرت قبل شهرين استهدفت مواصلة تطوير بناء الدولة في كافة مجالاتها، فضلاً عن استحداث العديد من الهيئات الوطنية وصفته "نيويورك تايمز" بأنه يدعم الحكومة في مواجهة تحديات الإصلاح، وتسريع وتيرة العمل، والخروج من عباءة البيروقراطية.



- الإصلاح شمل بشكلٍ لافت تحسين أداء القضاء، وتطوير وتحديث أنظمته، والاستمرار في تدريب كوادره، وقد لوحظ تحسن متسارع في كتابة عدل الثانية (الوكالات)، وكتابة عدل الأولى، حيث بعث لي صديق برسالة نصية من كتابة عدل الأولى إثر تحديث صك (من يدوي إلى إلكتروني) استغرق ثمانية أشهر بين الأمانة وفرع الأمانة والمكتب الاستشاري المُكلَّف أصلاً بالمهمة، حتى انتهى لدى كاتب عدل الأولى، وتم إصدار الصك الإلكتروني خلال خمسة أيام، وجاءته رسالة على هاتفه تقول: (سعدنا بتقديم خدمة تحديث صك لصاحب الهوية رقم (.....)، نود منكم تقييم الخدمة على الرابط التالي (....)، نقدر مشاركتكم). يقول صديقي: إن هذه الرسالة أدخلت السرور إلى نفسي بعد المعاناة الطويلة التي عشتها.



- شعار أمارة منطقة مكة المكرمة للسنة الثالثة على التوالي (كيف نكون قدوة) تم زرعه، وبدأنا نقطف ثماره في الجوازات والأحوال المدنية وفي المطارات والمحاكم (كتاب العدل)، وننتظر بشغفٍ هذه الثمار في المرور والتعليم والصحة.



- من أهم تسع توصيات -بعد جولة هيئة حقوق الإنسان إلى الجهات المختصة- التوسُّع في تطبيق الأحكام المتعلقة بالعفو، والحد من التوقيف الاحتياطي، والحد من التكدس في السجون، وكلها خطوات مباركة تُحسب لهيئة حقوق الإنسان وللجهات المختصة التي تقبَّلت التوصيات.



- الإنفاق في الميزانية التريليونية كان للجانب الاجتماعي 42% من إجمالي الميزانية كما أعلن في السابق، وهو لافت للغاية، ربما احتجنا أحد المختصين في إدارة الميزانية بوزارة المالية لإلقاء الضوء على المعنى الشامل للجانب الاجتماعي المشار إليه، وهل هو يُمثِّل الرواتب والمخصصات المالية ومشاريع الترفيه والرياضة.. وغيرها، أم أن هناك قراءة أخرى لها.

نقلا عن "المدينة"