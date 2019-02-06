سيرة مواطن «مستهلَك»

وصلتني رسالة من مواطن يبث فيها همّه ويرثي ما آلت إليه أحواله، يقول فيها: «أنا مواطن مثلي مثل كثير من المواطنين الذين لا يمكن أن تقضى حاجاتهم إلا بالديون، نحن من علّقوهم بمشجب الطبقة المتوسطة وكأنها لعنة أبدية، أو كأنهم قدّمونا إلى أنفسنا بهذه الصفة لتمييزنا عن غيرنا، فلا ندري هل هو وسام «رفعة» أم «ضعة»، يندرج الموظفون تحت هذه الصفة ما لم تكن ثمة مصادر إضافية للدخل، أو أن يتوافر معه ما يمكن أن يغامر به في تجارة ما، بقلب جامد وأعصاب متينة، لن يهتز ويسقط في ورطة الديون فيما لو خسر، كما لن تضيف له هذه المرابح ما يطمح إليه»، ويضيف سعادة الموظف الغلبان: «تخرجت من الجامعة ثم التحقت بوظيفة حكومية في إحدى الوزارات المرموقة وعيني على الاستقرار الذي ينشده أي شاب من شباب الثمانينات، وبما أن راتبي المقرّر لمثل مرتبتي التي شغلتها لم يكن يكفي لحمولة كل التطلعات التي تدغدغ، قررت أن أحذو حذو من سبقني من الشباب وأقترض مالاً أسدده أقساطاً تؤخذ من راتبي تباعاً»، في ذلك الحين تفرد أحد البنوك الكبيرة والشعبية بإقراض الشباب تحت ما يسمى بالمنتجات الإسلامية التمويلية كالمرابحة والتورق، عثر الشباب فيها ضالتهم دون السؤال عن آليتها وكيف تدار، بعضهم يراها نسخة مطورة من «الجفرة»، ومن لا يعرف الجفرة فهم نفر من التجار يبيعون عيناً بمبلغ آجل ثم يبتاعونها منه بمبلغ أقل يدفعونه له قبل أن يقوم من مكانه، فلا يدري ماذا اشترى وماذا باع، ومثله التورق والمرابحة التي لا يعلم المقترِض عن سلعته إلا من خلال الورق.



يستطرد الشاب قائلاً: «من البنك الإسلامي الشعبي اقترضت مالاً بالطريقة ذاتها تقريباً مع اختلاف بسيط، عاملاً بنصيحة من سبقني وضعت مثلهم «بيني وبين النار مطوع»، أقدمت على هذه الخطوة بقلب جامد، بشهودي ومعرفيني»، الاختلاف هنا عما يحدث اليوم هو أن البنك كان يسلمك سيارة ببطاقة جمركية، وهو يعلم أنك تريد سيولة نقدية، لتجد من ينتظرك عند الباب ليشتريها منك ويعطيك المال بأسرع مما تتصور، يقول أيضاً: «باعني البنك الشعبي السيارة بـ52 ألف ريال ومع الفوائد أصبحت بـ64 ألف ريال وبعتها لـ «المتحرّي» أمام باب المكتب بمبلغ 45 ألف ريال، قيل لي لاحقاً أن هؤلاء المتصيدين كانوا تابعين للبنك، يتقاضون على كل عملية شراء ألف ريال - والله أعلم - بمعنى أنني خسرت فوق قيمة السيارة الأصلية 19 ألف ريال»، يتابع الموظف الغلبان مسرودته قائلاً: «تزوجت براتب منقوص يؤخذ منه شهرياً 1500 ريال والباقي يذهب مصاريف إيجارات ومعيشة، رزقنا الله بولد فتضاعفت مصاريفي، تحريت انتهاء ديني لاقترض مالاً آخر بالطريقة ذاتها، تمددت بي السنين وعائلتي تكبر واحتياجاتي تكبر معها، وأنا لا أستطيع الفكاك من أسْر الديون، وراتبي يثقل بالمتطلبات التي لا تنتهي ولم تنته حتى اليوم، الفرق أن جلدي استملس لها، وتعودت على برمجة مصاريفي وفق حاجاتي الضرورية، هذه التجربة ليست خاصة بي، بل بكل أبناء الطبقة المتوسطة»، وقد اكتشفت أخيراً المعنى الحقيقي للطبقة المتوسطة، فهي الطبقة الوسيطة ما بين وزارة المالية التي تودع رواتبها في حساباتهم وما بين البنوك والشركات المقرضة التي تقتطع فوائدها المركبة منها، تحت ذرائعية مشرعنة لا يهمها ما يقع على الإنسان من معاناة وهي تقدم له كل منتجاتها التمويلية بأساليب إعلانية مغرية.

يقول صاحبنا الذي فقد الأمل في تسوية تصالحية مع حسابه البنكي الناقص دائماً: «كان عزائي في السابق أن خصمي جشع متطلب وحالتي «المدحدرة» ليس أمامها سوى مستنقع هذه البنوك والشركات، فأنا كالمستجير من الرمضاء بالنار»، الشيء الذي تغير أن المقترض وضع تحت نظام صارم للسداد تشرف عليه مؤسسة النقد الموقرة، ويتابع الموظف: «كل ما فات تعودنا عليه، ولكن ما حدث جاء كالقشة التي قصمت ظهر البعير، فقد فوجئت -كغيري من المواطنين- بفواتير جديدة لم أحسب لها حساب، فاتورة الماء من 20 ريالا إلى 11 ألف ريال، وشركة الكهرباء بأسلوب تسليعي جديد بعدما توقفت عن إصدار فاتورة الكهرباء ثلاثة أشهر لتدخل المواطن فيما يسمى بـ «تيسير»، هذا البرنامج الذي أسهم في مضاعفة فاتورتي الاستهلاكية لا أدري كيف»، يضيف: «كنت في السابق أدفع ما لا يزيد عن 700 ريال تزيد أو تنقص قليلاً بحسب الفصول. النتيجة أنني مدين للشركة الآن بما يقترب من 3500 ريال ومطالب بسداد 1700، أدركت أنني وقعت في مصيدة لا أستطيع الخروج منها»، يستطرد المواطن: «ليس هذا ما أخشاه، إنما حالة العجز التي قد أصل إليها ذات يوم بعدما أصبحت الشركات والبنوك خصومك، وأظل أدور معها كـ «ثور الساقية» في زمن لم أعد أحتمل فيه ضغط الحياة ونصبها، فأنا لست ذاك الشاب الذي يتحمل كل المراهنات ومستعد لكل الاحتمالات».

يتساءل المواطن بحزن: «ماذا نفعل مع تضخم مديونياتنا للشركات التي لا نستطيع الاستغناء عنها كالمياه والكهرباء اللتين هما عصب حياتنا؟ هل سيكون العاجز عن ملاحقة فواتيره عرضة للسجن؟ ألم تقم الدولة باستيراد الدواء بمئات البليونات وتصرفه للمرضى بالمجان؟ أليس الماء والكهرباء الذي هو من منتجاتنا الطبيعية أولى بهذه المنحة المباركة، ولو على أقل القليل خفض شرائحها لتكون في متناول المواطن من ذوي الطبقة المتوسطة؟

يختم المواطن المنكوب بحظوظه العاثرة قائلاً: «كم أتمنى ألا تسلّم رقابنا إلى هذه الشركات كما سلّمت من قبل لشركات وبنوك الإقراض التي تلاعبت بنا ردحاً من الزمن».

انتهى المواطن من بث شكواه، فلم أعلّق بكلمة تزيد من تبكيته وحزنه، فماذا لو أخبرته عن رواتب بعض موظفي شركة الكهرباء والماء الكبيرة الذين وظفوا أخيراً بلا كفاءات أو خبرات حقيقية! ماذا لو علم أنها توظف إعلاميين برواتب عالية فقط من أجل اسكاتهم، وتدفع لبعض مواقع التواصل الاجتماعي مبالغ كبيرة لمكافحة كل المنتقدين لسياساتها الجديدة!

كل ما أخشاه أن تصبح الطبقة المتوسطة عاجزة تماماً عن مواصلتها حياتها بكرامة، فتسقط في درك الطبقة الفقيرة وتتلاشى إلى الأبد.

نقلا عن "الحياة"