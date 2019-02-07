وطن باتجاه السماء

من أحدث الأقمار الصناعية في العالم، شارك في صناعته مهندسون سعوديون في جميع المراحل، عمره الافتراضي 20 عاما، يأتي ضمن مبادرة نظام الاتصالات بالأقمار الصناعية، يؤمن شبكة فضائية آمنة للاتصالات ويغطي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، يدعم القطاعات العسكرية والأمنية والتجارية.



هذا هو القمر الصناعي السعودي الأول للاتصالات (SGS-1)



الذي تم إطلاقه يوم 5 فبراير 2019 ليدشن فقرة جديدة من المشاريع النوعية في الرؤية الوطنية لنقل الوطن إلى آفاق المستقبل الذي يطمح إليه، وإن كانت دول أخرى قد سبقتنا فنحن قادرون على الانخراط في السباق العلمي والتقني بجدارة؛ لأننا مؤهلون لذلك، فنحن نملك الثقة بأنفسنا، ولدينا عقول مؤهلة وإرادة قوية وإمكانات ضخمة، وبالتالي لا مستحيل يقف أمامنا. شبابنا تخرجوا من أفضل جامعات العالم، وجامعاتنا تطورت وأصبحت مصانع لإنتاج الكفاءات في كل المجالات، والسباق الآن هو سباق العلم ولا تستطيع دولة أن تأخذ بزمام المستقبل وتعيش في أمن إذا لم يتوفر لها الاعتماد الذاتي على كفاءاتها الوطنية.



لقد قال مهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان إنه لا سقف لطموح المواطن السعودي الذي تنطلق أحلامه إلى عنان السماء، وهذا القول لن يكن مجرد حلم وتطلعات فقط، بل عمل دؤوب يحول الأحلام إلى حقائق وواقع معاش، فلدينا وطن جدير بكل ما هو جميل، ومواطن يستحق أن يزهو بوطن له الصدارة في العالم القوي المتطور.

نقلاً عن "عكاظ"