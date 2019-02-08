رديف طريق الحرمين الشريفين

اتسعت جدة واكتظت شوارعها وطرقاتها بالسيارات، وهي من أكبر محافظات المملكة على الإطلاق، يفوق عدد سكانها الأربعة ملايين نسمة، وتجوب شوارعها وطرقاتها ملايين السيارات يوميًّا، وأصبحت ظاهرة تكدس المركبات مُلَاحَظَة في جميع أنحائها، كما أصبحت حركة السير فيها مملَّة وبطيئة، وتستهلك الكثير من الأوقات، وتُعرقل حركة سير مستخدمي الطريق.



طريق الحرمين الشريفين في شرق مدينة جدة من أكثر الطرق ازدحامًا بالسيارات والحوادث فيه بكثرة، خاصةً مع وجود الشاحنات الكبيرة التي تستحوذ على معظم مسارات الطريق، وعند حدوث أي حادث مروري يتوقَّف الطريق لعدةٍ ساعات مما يزيد الطين بلة، ويُؤخِّر السالكين لهذا الطريق الحيوي المهم ويُعرّضه لشللٍ جزئي قد يمتد لعدة ساعات، حتى يصل المرور لحل الإشكال، مما يُؤخِّر الطلاب عن مدارسهم وجامعاتهم، والموظفين عن إداراتهم وأعمالهم، وبقية الناس عن إنجاز مصالحهم في وقتها المناسب.



فعلاً، جدة تحتاج إلى طريق سريع رديف لطريق الحرمين، وأظن أن وزارة النقل قد بدأت في تنفيذ هذا المشروع، ولكن توقَّفت عن إكماله لأسبابٍ مجهولة يمكن أن تكون الوزارة أعلم بها، ولكن اعتماده وتنفيذه أصبح ضرورة في الوقت الراهن، ومطلباً عاجلاً لحل كثير من الإشكاليات المرورية التي يعاني منها طريق الحرمين.



وزارة النقل لها إسهامات جيّدة في خارج المدن، وقد أنجزت العديد من طرق المواصلات السريعة على أعلى المستويات العالمية، ولكن في داخل المدن هناك العديد من مشاريعها متعثرة، خاصة الكباري الممتدة التي تربط شرق جدة بغربها، ولم تكتمل أجزاء كثير منها حتى كتابة هذه السطور.



لنا وطيد الأمل في أن تنجز وزارة النقل ما بدأت فيه من مشاريعٍ حيوية مهمة داخل مدينة جدة، وأن تسرّع في إكمال مشروع الطريق الرديف لطريق الحرمين، وأن يُخصّص ذلك الطريق للشاحنات وسيارات النقل الكبيرة مثل: حافلات نقل الحجاج، والمعتمرين، وغيرها من السيارات الكبيرة المزعجة لسالكي الطريق، كما نأمل من الجهات ذات العلاقة أن تدعم وزارة النقل في تنفيذ هذه المشاريع قبل نهاية برنامج التحوُّل الوطني (2020)، والتي نطمح أن تكتمل فيها البنية التحتية للعديد من المشاريع التي تجعل من هذه المدينة الجميلة قبلة للزائرين، والسائحين، والحجاج، والمعتمرين، وكل مَن يقصد جدة من أجل إنجاز ما قَدِمَ إليه في سهولةٍ ويسر.

نقلاً عن "المدينة"