المواطن يقيم أداء الحكومة!

أطلق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» يوم أمس تطبيق «وطني» الذي يتيح لمستفيدي الخدمات الحكومية ومراجعي إداراتها تقييم أدائها وإبداء الملاحظات وتقديم الاقتراحات، ويتيح في المقابل للمركز قياس رضا المستفيدين من مواطنين ومقيمين وزائرين ومستثمرين !



التطبيق يحتوي على أكثر من 30 ألف مركز خدمة حكومي و80 ألف خدمة معرفة في أكثر من 1150 مدينة وقرية وهجرة سعودية في مختلف القطاعات الخدمية، والتطبيق يتيح أيضا تقييم 125 خدمة إلكترونية تقدمها 22 منصة إلكترونية حكومية !



المهم في تدشين هذه المنصة الإلكترونية التفاعلية ليس قياس رضا المجتمع وتقييم أداء الأجهزة الحكومية وحسب، بل إنه يتيح بيانات ثمينة لصناع القرار من خلال لوحة بيانات تمكن أمراء المناطق والوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية من الاطلاع المباشر على نتائج القياسات، بالإضافة إلى تقارير ترفع دورياً لمسؤولي الإدارات الحكومية ومراكز الخدمات، وتقرير شامل ربع سنوي يرفع لمجلس الوزراء !



أي أن علاقة التقييم وقياس الرضا بين المجتمع والخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية لم تعد عبر صندوق اقتراحات أو لوحة تقييم ابتسامات تخص هذه الأجهزة الحكومية، بل تجاوزها إلى أن تكون علاقة مباشرة بجهة مستقلة لتقييم الأداء وقياس الرضا مما يمنح مصداقية أعلى وشفافية أكبر تعزز كفاءة الأداء والحد من القصور لتحقيق مستهدفات برامج التحول الوطني وبلوغ أهداف رؤية 2030 بكل ثبات !

*نقلاً عن "عكاظ"