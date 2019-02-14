حينما تبلغ الستين: نصائح لراحة البال

1. حينما تبلغ الستين يجب أن تتغير.. وأولى خطوات التغيير أن تتقاعد.

2. حينما تبلغ الستين أعد توجيه اهتمامك ومسؤوليتك اللذين وجهتهما خلال الستين عاماً الأولى من حياتك لمن حولك وابدأ في توجيهه لنفسك.

3. حينما تبلغ الستين قل للعالم كله: لم يبق لي من نفسي إلا سنين أقل كثيراً مما مضى.. وإني لن أحمل هموم العالم.. سوف أبتعد عن تتبع الأخبار فلم يعد العالم من مسؤوليتي ولا اهتمامي.. فهو ورائي الآن ولن ألتفت إليه.

4. حينما تبلغ الستين اطلب من أبنائك ألا يزعجوك بالأخبار السيئة ولا مشاكلهم.. وأن يحلوها بأنفسهم دون إقحامك فيها.

5. حينما تبلغ الستين تجنب الدخول في جدال مع أحد فكلٌّ بعقله راضٍ ومقتنع.. وإذا اشتريت بضاعة فلا ترهق نفسك بالمفاصلة في السعر.. فقط اشتر راحتك بفارق السعر الذي دفعته.

6. حينما تبلغ الستين وأنت في يسر فاجعل من عاداتك أن تتصدق أو تهدي أو تكرّم من هم أقل منك يسراً.. أو لمن أردت يوماً أن تقول له: شكراً.

7. حينما تبلغ الستين اترك وَهْم أنك ذو خبرة وأنك مسؤول عن تصحيح أخطاء الآخرين.. وتذكر أن المتبقي لك في الحياة لا يكفي لتقاسمه غيرك.. فراحة بالك اليوم أهم كثيراً من تصحيح أخطاء الآخرين.

8. حينما تبلغ الستين ركز فقط على الجانب المشرق في الناس.. وقلل من انتقادهم وأَكْثِر من الثناء عليهم.. فهذا سوف يعدل من مزاجهم ويحسن من المزاج المحيط بك.

9. حينما تبلغ الستين احذر من التصابي ولا يكن أكبر همك مظهرك.. فأنت في هذه السن حري بأن يكون جوهرك أهم من مظهرك.

10. حينما تبلغ الستين لا تدخل في منافسة مع أحد.. تذكر أنك متقاعد والتقاعد هو أن تتفرغ لحياتك أنت وحدك.. لذلك اهتم بصحتك.

11. حينما تبلغ الستين عليك أن تدرك أنك لست في مجال التحدي أو الانتصار للنفس.. فلا تقطع علاقاتك بالآخرين حتى لا تنهي حياتك وحدك.

12. حينما تبلغ الستين لا تمنح الأولوية للأشخاص الذين يرونك خياراً ثانياً.

13. حينما تبلغ الستين اجعل غايتك أن تكون سعيداً.

14. حينما تبلغ الستين كن أنانياً!

* نقلا عن "الجزيرة"