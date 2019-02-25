2019 عام التفاؤل

الإجراءات التصحيحية التي طالت بعض القطاعات الحكومية المختلفة والتي تضمنت تعديل بعض الأنظمة والقوانين فيها خلال الثلاث سنوات الماضية ساهمت بشكل واضح في تأثر بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، وهذا ما أكده العديد من الوزراء والمسؤولين في العديد من المقابلات والبرامج التلفزيونية، فقد أشار معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي بأن عمليات التصحيح والإنفاق الحكومي وانخفاض الاستهلاك وتغيير نمط التجارة إلى التجارة الإلكترونية ...

التعليم واللغة الصينية

شهدت الزيارة الكريمة والتي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى في العاصمة الصينية بكين الاتفاق على البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية، ويأتي ذلك سعيًا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة العربية ...

تسونامي التصوير

في أي مكان -سواء خاص أو عام- تقوم بزيارته اليوم، من النادر أن تجد فردًا لا يقوم فيه بالتصوير، فالتصوير لم يعد ضرورةً أو وسيلةً، ولم يعد للترفيه أو التوثيق، بل أصبح بالنسبة للبعض أسلوب حياة وإدمان وهوس، وسلوكًا مفرطًا يسعى من خلاله لمشاهدة نفسه أو نشر صوره، وغيرها من مقاطع الفيديو، ليُشاهدها الآخرون، فالبعض لا يتوقف عن تصوير نفسه حتى في منامه، فضلًا عن ...

جرائم في بيوتٍ شعبية

تُعرَّف الجريمة بأنها كل ما يخالف قاعدة من القواعد التي وضعت لتنظيم سلوك الإنسان في مجتمعه، كما تُعرف بأنها كل فعل يخالف الحق والعدل ويتعارض مع الأفكار والمبادىء السائدة في المجتمع، أما المجرم فهو كل شخص يرتكب فعلاً يعتبر في نظر القانون جريمة، وأحياناً يطلق هذا الوصف على من يرتكب فعلاً يرى المجتمع أنه جريمة في حين يرى البعض أن لا يطلق هذا الوصف على ...

برنامج مكافحة التستر التجاري

التستر التجاري هو تمكين الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه، أو بالاشتراك مع غيره ممن هو محظور عليه ممارسته أو لايسمح له نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة وهو وباء يضر بالاقتصاد الوطني ويوجد منافسة غير مشروعة كما أنه محفوف بالمخاطر الأمنية ويمارس من خلاله الغش التجاري ويزاحم المواطنين في أعمالهم بصفة غير مشروعة، كما يساهم في نمو البطالة وإجراء تحويلات بمليارات ...

إخواننا الباكستانيون

للخبرات والكفاءات والأيدي العاملة الماهرة الوافدة دور رئيسي في تحقيق العديد من منجزات التنمية المختلفة في العقود الماضية خصوصاً في ظل غياب العمالة الوطنية المتخصصة في بعض المجالات، وذلك في زمن الطفرة النفطية وما صاحبها من مشاريع كبرى للبنية التحتية مما استدعى استقدام العمالة الوافدة بأعداد كبيرة للمساهمة في تلك التنمية المحلية والنهضة العمرانية والتي شملت العديد من مناطق المملكة.من النادر أن تجد اقتصاداً في ...

حتى (أبشر) لم يسلم

كان التحول الرقمي في يوم ما حلماً يتمناه كثير من الناس، لذلك تم اعتماد ذلك البرنامج كأحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية 2030 وذلك من أجل بناء مجتمع واقتصاد ووطن رقمي، وقد تم دعم هذا التوجه من خلال تحويل العديد من الإدارات الحكومية لتقديم خدماتها معتمدة على الثقافة الرقمية ومن خلال منصات عامة تجمع تحتها مختلف الخدمات التي تتبع لها، فجاءت منصة (أبشر) لخدمات وزارة الداخلية ...

التحالف ضد الفساد

كانت الانطلاقة في الرابع من نوفمبر من عام 2017 إثر صدور الأمر الملكي بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والتي كانت أشبه بتسونامي اجتاح معاقل الفساد ودك حصونها دكاً وظهرت آثارها جلية وواضحة سواءً فيما تم استعادته من أموال للخزينة العامة للدولة أو من خلال ترسيخ مبادىء الشفافية ...

السمنة مُعدية

تتعدَّد الدراسات والإحصاءات التي يتم نشرها بين فترةٍ وأخرى بشأن السمنة في المملكة، ومن ذلك إحصائية نُشرت العام الماضي، وتُفيد أن نسبة السمنة في المملكة وصلت إلى 59,4% لمن أعمارهم تجاوزت 15 عامًا، كما أوضحت بأن هناك 30,7% يُعانون من الوزن الزائد، في حين أن 28,7% يُعانون من مشكلة السمنة، في حين أظهرت نتائج أخرى أن نسبة السمنة قد تصل إلى 70%، كما أن مضاعفات ...

(أداء) ونسبة الرضا عن الأداء

يهدف المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) لقياس أداء الأجهزة الحكومية من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة، ويعد المركز أحد المراكز الحكومية المستقلة والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ويرأس مجلس إدارة المركز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كما يقوم المركز بدعم كفاءة وفاعلية الأجهزة العامة ...

التنمُّر في مجتمعنا

انتشر مؤخرًا مصطلح (التنمُّر)، وأصبحنا نقرأ عن فعّاليات ومناسبات وندوات يتم تنظيمها لمكافحة التنمُّر، ولعل البعض يتساءل: ما هو (التنمُّر)؟تُفيد بعض المراجع بأن (التنمُّر) هو شكل من أشكال العنف، والإساءة، والإيذاء والتسلُّط، وقد يطلق عليه باللهجة العامية (البلطجة)، وكثيرًا ما يظهر مثل هذا السلوك في المدارس، ويكون مُوجَّهًا من شخص، أو مجموعة أشخاص، إلى شخصٍ آخر، أو مجموعة أشخاص أقل قوة منهم، سواء بدنيًّا أو ...

اتهام السعودية.. مسلسل لا ينتهي

تواصل المملكة العربية السعودية مسيرتها لتحقيق رؤية 2030 وتمضي في برنامج التحول الوطني حتى أصبحنا نشهد كل يوم إنجازات جديدة ومشروعات حديثة يتم الإعلان عنها في كثير من مناطق المملكة إضافة إلى البرامج المتنوعة والنهضة التنموية التي تدعمها ميزانية سنوية (تريليونية) لم يسبق أن أُعلن عنها، ويصاحب كل ذلك تعزيز لدور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً مما ساهم في جعل المملكة محوراً لصناعة ...

الجولات بين التطوير والتصوير

من الأساليب الإدارية المعروفة الزيارات الميدانية والجولات التفقدية وهي تساهم في متابعة الإنجاز على أرض الواقع كما تساهم في معرفة حقيقة الوضع والاتصال المباشر مع فريق العمل وكذلك التواصل مع المراجعين والاستماع لهم ومعرفة احتياجاتهم وشكواهم والحصول على معلومات تفصيلية أكثر عن بعض المعوقات الموجودة في الميدان، كما تساهم تلك الزيارات في تقييم حالة الوضع الميداني ومستوى جودة العمل وسرعة الإنجاز.بعض المسؤولين يعمل على أن ...

تحفيز القطاع الخاص بالفاتورة المجمعة

قبل حوالي عام كتبت مقالاً بعنوان (القطاع الخاص والفاتورة المجمعة) وقد أوضحت من خلال المقال بأن قرار (الفاتورة المجمعة) والذي صدر وقتها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كان له أثر بالغ على القطاع الخاص بشكل عام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، حيث ساد الامتعاض وعدم الرضا والترحيب من قبل كثير من أصحاب المشاريع الصغيرة خصوصًا وأن ذلك القرار كان مفاجئاً ولم تستعد له الجهات ...

التوطين.. بين الشهادة والخبرة والشخصية

في معظم الإعلانات الوظيفية نجد كلمة (المؤهلات المطلوبة)، وفي بعض الأحيان نجد عدد سنين (الخبرة) المطلوبة، وفي بعض الأحيان لا يُضاف أي شيء آخر للمؤهلات، غير أننا عندما نحضر لبعض تلك المقابلات المتعلقة ببعض تلك الوظائف المعروضة، فإننا نجد أن الأسئلة المطروحة للمُتقدِّم لا علاقة لها في كثير من الأحيان بالوظيفة المعلن عنها، والتي تضمَّن إعلانها شهادة علمية مُحدَّدة، وخبرة عملية لعددٍ من السنين في ...

سباق تطوير القواعد والأنظمة

مَن يتابع الأوضاع في بعض الوزارات والجهات الحكومية يرى بشكلٍ واضح أن هناك توجُّهاً جديداً في أسلوب بعض الإدارات يعتمد بشكلٍ مباشرعلى تجديد الدماء وتطوير أسلوب العمل باستخدام التقنية والتجديد والتطوير، ليتم مواكبة التحوُّل الاقتصادي والاجتماعي الذي نعيشه، فهناك العديد من الوزارات في الدولة قامت بإعادة هيكلة أنشطتها وبرامجها لتتواءم مع رؤية 2030، كما تتماشى مع التحوُّلات التي تحرص في معظمها على تسهيل الإجراءات، واختصار ...

الصراصير يا أمانة العاصمة

في الشهر الماضي استنفرت أمانة العاصمة المقدسة جهودها لمكافحة الصراصير التي انتشرت في العديد من أحياء مكة المكرمة وشوارعها إضافة إلى داخل الحرم المكي مما أزعج المصلين والمعتمرين وكذلك أهالي وزوار العاصمة المقدسة، واعتقد الجميع بأن تلك الجهود التي بذلت من شأنها أن تساهم في القضاء على تلك الصراصير السوداء الغريبة التي أزعجت السكان ليس فقط بمظهرها بل ومن خلال الأصوات التي تصدر منها أيضاً ...

التجارة في الثانوية العامة

من يستعرض أسماء العوائل التجارية الموجودة اليوم في القطاع الخاص؛ يجدها أسماء معدودة عرفناها منذ عشرات السنين، ولم يطرأ عليها تجديد أو تغيير كبير، ولم يتم إضافة أسماء جديدة لها بشكلٍ ملموس، فمعظم تلك العوائل استطاع الجيل الأول والثاني والثالث فيها أن يكمل ما بدأه المُؤسِّسون، ولذلك فكثيراً ما نجد البعض يتساءل: لماذا لا يوجد رجال أعمال جُدد؟.. وأين روَّاد الأعمال في هذا العصر الذي ...

وسائل التعاسة الاجتماعية

لكل وسيلة تواصل إيجابياتها وسلبياتها ولكل تقنية حديثة نقاط قوى ونقاط ضعف ولكل جهاز استخدامات إيجابية وأخرى سلبية، فالفوائد والأضرار تكاد تكون موجودة في كل شيء ونادراً ما تجد شيئاً من وسائل التقنية الحديثة يخلو من السلبيات ويبقى الأمر في نهاية المطاف معتمداً على طريقة الاستخدام.التعلق بأجهزة الجوال بشكل عام وبوسائل التواصل الاجتماعية بشكل خاص والإدمان عليها من قبل البعض من الأمور السلبية والتي يعاني ...

حملة (كف اليد)

يعرف قرار (كف اليد) بأنه وقف الموظف أو العامل عن العمل وتنحيته عن وظيفته وذلك بقوة القانون أو تنفيذاً لقرار إداري. ويعتبر مثل هذا القرار إجراء تحفظياً تتخذه الإدارة لإبعاد الموظف -في ظروف معينة- عن الوظيفة لضمان الوصول إلى الحقيقة المجردة بعيداً عن التأثير أو التزييف. وهناك نوعان من كف اليد وهما إما بقرار من الجهة الإدارية أو بقوة النظام.مؤخراً نشرت وسائل الإعلام قيام مسؤولين ...

*نقلاً عن صحيفة "المدينة"