لماذا ينجح العرب في الغرب ويفشلون في بلادهم؟

فاز الممثل الأميركي المصري الأصل رامي مالك بجائزة الأوسكار الأميركية هذا العام، فوز ترجع صداه في العالم العربي، لم يكن رامي الممثل العربي الأول الذي يفوز بجائزة أميركية ولن يكون الأخير، نال عدد كبير من العرب والمسلمين المغتربين في بلاد الغرب كثيراً من الجوائز العلمية والفكرية والرياضية.

ثمة ذكاءان يديران الإنسان، الأول: الفردي الذي تجده عند كل شعوب الأرض رجالاً ونساء والذي يحمله الإنسان معه أينما ذهب. والثاني يمكن أن نسميه الذكاء الاجتماعي (OPERATING SYSTEM) من السهل أن نقول إن الشعب البريطاني أكثر ذكاء من الشعب النيجيري. لا يمكن إنكار هذا إذا نظرنا إلى عدد الاختراعات والاكتشافات والرفاهية التي حققها الشعب البريطاني والتي تفوق الابتكارات والاكتشافات والرفاهية التي حققها الشعب النيجيري. لكن ليس غريباً أن تجد نيجيرياً (فرداً) يعيش في بريطانيا يفوز بجائزة علمية أو أدبية، القضية ليست عرقية بقدر ما هي مجتمعية، من يعيش في الغرب يستطيع أن يحقق شيئاً ومن يعش فيما نسميه العالم الثالث لن يحقق شيئاً.

ثمة عبارة نرددها كثيراً تقول إن الغرب يشجع الفاشل حتى ينجح ونحن نخذل الناجح حتى يفشل أو أن الغرب يضع الرجل المناسب في المكان المناسب.. إلخ. هذا الكلام أصفه على مسؤوليتي بالساذج ولا يختلف في سذاجته عن قولنا إن الغرب تقدم بالعلم.

استوردنا العلم وامتلأت جامعاتنا بالعلماء وتزخر بلداننا بالمختبرات الراقية وتصرف بعض الدول العربية والإسلامية مبالغ كبيرة على البحث العلمي والنتيجة كما لا يخفى عليكم.

من الصعب أن ندرك أن المسألة ليست في استيراد العلم أو في التعيينات والتشجيع، فنظرية آنشتاين موجودة في كل مكتبة وصناعة الصواريخ متاحة لكل من يريد ونظريات العلم بمختلف فروعه ستجدها في كتب المدارس. الشيء الذي لا يدركه بعضنا أن العلم شيء و(العقل العلمي) أو (التفكير النقدي) شيء آخر.

عندما يأتي أستاذ جامعي في أرقى الجامعات العربية ويقول (الجن يأكلون رز) سيتضح لنا معنى العقل العلمي أو التفكير النقدي، ستحدد هذه العبارة العقل العلمي الجمعي عند المجتمع الذي تلقى فيه. كيف سيستقبل البريطاني هذه العبارة وكيف سيستقبلها العربي أو النيجيري، هذا الأستاذ الجامعي الذي يلقى كل الاحترام والتقدير في مجتمعه ويسمح له بالتدريس في الجامعة لن يجد سوى السخرية من طلبة الابتدائية في المدارس البريطانية.

ينجح النيجيريون والعرب في الغرب لأنهم مرغمون على ترك الجن يأكلون الرز في بلادهم فقط.

*نقلاً عن صحيفة "الرياض"