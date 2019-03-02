اختيار وتدريب الكفاءات

تكرر توجيه السؤال إلى رئيس وزراء الصين وهو: كيف تحكم الصين؟ هذا البلد الكبير بحجمه وبعدد سكانه البالغ 1,3 مليار نسمة، بقومياته المتعددة ومتطلبات شعبه الكثيرة ومساحته البالغة 9,6 ملايين كيلو متر مربع، أجاب: نحسن اختيار المسؤولين، ومنها أن يكونوا قد خدموا في القاعدة قبل الوصول إلى القمة كما هو الحال لدى القادة العسكريين الذين كانوا جنوداً في الميدان بين الجنود العاديين، ومن أهم شروطنا لاختيار الكوادر القيادية، هو ممارسة الخبرة العملية مع الجماهير حتى يكونوا إلى جانبهم ويقدروا متطلباتهم، وبالنسبة لي كرئيس وزراء فقد وضعت الشعب في أعلى مكانة في قلبي، وآخذ الثقة التي منحني إياها الشعب في اعتباري أمام كل قرار أتخذه، وأدرك ثقل الأمانة، وأن مسؤوليتي كبيرة مثل جبل تايشان. وعلى كل المسؤولين عدم التراخي والإهمال والعمل من أجل مصالح الشعب ليل نهار، وطالما أننا نشارك الشعب في السراء والضراء فلا يوجد صعوبة لا يمكن التغلب عليها ولا مهمة نعجز عن إنجازها.

للقادة همم عالية كعلو الجبال، هكذا شبهها رئيس الوزراء الصيني وهكذا قالها سمو الأمير محمد حين قال: إن لنا إرادة وعزيمة تشبه جبال طويق، لكن القيادة العليا مهما بذلت وحاولت فلن تستطيع أن تقوم بالعمل والبناء وحدها، سواء كانت الدولة كبيرة كالصين أو المملكة أو صغيرة كسنغافورة أو لكسمبورغ، وهو ما يعني ضرورة وجود قادة تنفيذيين وحقوقيين وقضاة وأعضاء في مجالس الدولة لتعمل السلطات الثلاث التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، في تناغم وكفاءة، ومن المهم تدريبهم وصقل تجاربهم ثم حسن اختيار أفضلهم للقيام بالمهام التي تناسب تخصصاتهم وقدراتهم، حتى تحقق القيادة العليا ما رسمته من برامج ومبادرات كثيرة تهدف إلى تحقيق أهداف الدولة ورؤيتها، فالمملكة اليوم بأشد الحاجة إلى المزيد من القادة المميزين في وقت يتسارع فيها البناء مع ما يحمله من تحديات وعقبات داخلية وخارجية، ومن هنا يتضح أن هناك ثلاث خطوات مهمة لتحديد الكوادر الجيدة وكيف نؤهلها ثم كيف نستثمر خبرتها وطاقاتها وأولها من الشخص المناسب؟ وكيف يصبح مناسباً؟ وكيف نستثمر خبراته وقدراته؟.

والإجابة عن الشق الأول: من المناسب؟ فهذا يبنى على تاريخه المشرف في عمله السابق سواء في القطاع العام أو الخاص، وأن يجمع بين الأخلاق والنزاهة والكفاءة والشجاعة لتحمل المسؤولية، وهو من يضع مهمة المؤسسة التي يقودها في سلم أولوياته، وأن يؤمن بأهمية تحقيق الرؤية، ومن البرامج الناجحة في حسن اختيار القادة ما تقوم به الشركات الناجحة وحكومات الدول المتقدمة من وضع برامج ومسارات خاصة للنابغين والمبدعين والمخلصين في أعمالهم ومنذ اليوم الأول لالتحاقهم بالحكومة أو الشركة، ولدى شركة أرامكو برامج ناجحة في تحديد المسارات لكل موظف ليتم بعد ذلك اختيار المديرين والرؤساء ونوّابهم ومنهم يتم اختيار رئيس الشركة.

والسؤال الثاني هو: كيف يصبح مناسباً؟ وهذا برأيي يتطلب جهداً ذاتياً يقوم به الشخص لبناء قدراته الذاتية ومنها القراءة المستنيرة للاطلاع على كل المستجدات في مجال عمله وأن يكون طالب علم على الدوام، وأن يكون مستعداً لما تتطلبه وظيفته من لياقة بدنية تؤهله للعمل الميداني وأن يكون قدوة لغيره من المرؤسين في المظهر والأمانة والنزاهة، وأن يتقبل النقد ويرحب بكل رأي مفيد مهما كان مختلفاً عمّا يؤمن به. أما ما تقوم به المؤسسة التي يعمل بها فهو إتاحة الفرصة له للمزيد من الممارسة وتعزيز البناء الأخلاقي وجعل المراقبة عنصراً أساسياً فلا شيء يغري ويوقع كالمنصب والمال والجنس.

أما استثمار خدماته وخبرته فبتمكينه من العمل بحرّية وبعيداً عن المركزية المقيدة والبيروقراطية المتوارثة في المؤسسة منذ سنوات طويلة، مع الحرص على اختيار أفضل الكفاءات للعمل معه، وأكبر عوائق استثمار جهود المميزين المخلصين هو وجود شخص غير كفء أو غير مهتم بالعمل على رأس المؤسسة، مما يسبب إحباطاً لكل العاملين تحت إدارته وهذه هي أبسط وسيلة لقتل الإبداع وتثبيط المعنويات.

القائد المميز هو الذي يكن له من يعمل معه الحب والاحترام وينفذ أوامره حتى في غيابه ليس خوفاً منه ولكن احتراماً لقدراته ونزاهته، ولأنه لا يتخذ القرارات ارتجالاً أو بناءً على مصلحة خاصة بل دراسات متأنية واستشارات من مختصين مخلصين.

*نقلاً عن صحيفة "الرياض"