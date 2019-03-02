استبدت بعالمنا العربي، وحتى لا أقول العالم كله، الاضطرابات وتفاقم التوترات وتصاعد مظاهر العنف والدمار خلال الأعوام المنصرمة، أي منذ بدابة الثورة التونسية في ديسمبر 2010 وما تلاها من تداعيات أجهضت العديد من الأنظمة العربية. وسبق ذلك الحدث في منطقة الخليج اندلاع الثورة في إيران وسيطرة الملالي على الحكم في طهران، ووقوع حربين في المنطقة، إضافة إلى غطرسة إسرائيل ورفضها لكل الحلول السلمية المطروحة. هذه المعطيات في مجموعها جعلت المناخ في المنطقة مكفهراً تعتريه السحب الداكنة والتوترات التي لا تهدأ‪.‬ وبلا ريب، فإنّ سياسة النظام الإيراني المبنية على مزيج من شعارات الدجل السياسي والانتهازية المكشوفة أمست عاملاً أسهم في إثارة مزيد من العواصف. فقد باتت المنطقة الخليجية والشرق الأوسط، بل العالم بأسره، يواجه أيديولوجية تعمل على الكذب والخداع، وتدعم العنف والجماعات الإرهابية، وتبث خرافة الدفاع عن المستضعفين ضد دول الاستكبار وحلفائها، تحقيقاً لدوافعها الخفية؛ لاسيما بعد أن أثبت الزمن فشل هذه الدولة في ظل كيان الملالي حتى أصبحت إيران دولة معزولة وفاشلة، وأضحت مؤسساتها السياسة مترهلة؛ بدليل تقديم وزير خارجيتها محمد ظريف استقالته وهو الخبير الدولي الذي يعرف أكثر من غيره خبايا الأمور وأسرار الصندوق الأسود!

وبالرغم من تداعي وضعها الاقتصادي المهترئ، إلا أنّ طهران ما زالت تعمل على تأجيج النزاع والتعارض بين دول المنطقة عبر التغلغل في بعض فئاته واستمالتهم بالتضليل تارة، والخداع والإقناع تارة أخرى لتقبل أفكارها الأيديولوجية والثقافية المزيفة وإيهامهم للتماهي مع منطلقات دورها السياسي وتسويقه.

لقد رفض جل أبناء الشعوب العربية الانقياد خلف هذه الشعارات الكاذبة والانسياق وراء مثل هذه الترهات عدا بعض أصحاب الاعتبارات الشخصية والمصالح الضيقة، ذلك أنّ التلاعب بعقول الناس ومحاولة فبركة التاريخ والافتراء على ثوابت دول المنطقة ومكانة دولها التنموية أمرٌ ليس بالسهل تجاوزه، وهو ما أفشل كل هذه الافتراءات، وأظهر بطلانها؛ لأنّ الدعاية الإيرانية والدجل وسياسة التضليل لم تقدر أن تزحزح أصالة العرب، فأصبح خصومهم عاجزين عن خلق حقائق غير موجودة أو إيجاد البدائل‪ .‬ السياسات الإيرانية فشلت؛ لأنها تحمل في ثناياها المراوغة والخداع وعدم الشفافية في القول والعمل، وتنطوي على مفهوم التقيّة الذي يبرر الكذب والنفاق، بغية تحريك غرائز الجماهير، كما تقوم تلك السياسة على صناعة الخوف والدجل الأيديولوجي. وما هذا الفشل الذريع الذي مُنيت به تلك السياسات، إلا لأنّ الوقائع والمعطيات القائمة في دول المنطقة تدحض دجل جماعة الملالي وتثبت للناس أنّ واقع دول المنطقة مشرق في مختلف ميادين الحياة.

سياسات طهران صارت تثير السأم وتشير إلى الشرّ؛ لأنّ الصحافة المسؤولة والمثقفين الأحرار كشفوا الغطاء عن هذه السلوك الهدام، وأثبتوا للعالم كذب وخداع النظام الإيراني، وأنّ ما يقوم به مهزلة ولا يمت للحقيقة أو القيم الإنسانية، أو للعقل بصلة.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور والمفكر العربي أحمد البرقاوي في إحدى حلقات برنامجه "كلام جديد" إلى أنّ القيم على غاية كبيرة من الأهمية، لأنها ترتبط بالسلوك وبالممارسة، وأنّ الدجل هو أسوأ أنواع القيم السلبية؛ لأنّ الدجل، حسبما ذهب مفكرنا، مفهوم يشير إلى الكذب والتمويه والخداع، وهو نقيض للحقيقة، فضلاً عن أنّ الدجل الأيديولوجي يزيف الوعي والحقيقة معاً، مؤكداً أنّ كل الأيدولوجيات تمخض عنها دمار.

وبالتالي، فإنّ السياسات والممارسة الإيرانية الخارجية وتطبيقاتها المبنية على القيم السلبية من الدجل السياسي والفكري والخداع، همها الوحيد هو تزييف الحقائق، لذلك فإنها تسعى إلى زعزعة استقرار دول المنطقة وتمزيقها وتدمير مكتسباتها وجعلها فريسة سهلة لهؤلاء ولشركائهم من قوى أجنبية وإخوانية وعثمانية وصهيونية، وكذلك العبث بمقدرات العرب ونهضتهم التي بدأت إرهاصاتها جلية للعيان في الدول الفاعلة بالمنطقة مثل المملكة والإمارات، وهي نهضة مبتكرة تمّت بقيادة شابة، وبأيد أمينة ملهمة منتسبة إلى المستقبل.

ولعل تلك النهضة، التي تؤرق طهران ونظام الملالي، هي ما جعل المنطقة تعيش حقبة جديدة قوامها العزم والحزم والقوة، والعمل على نقل المجتمعات إلى مصاف الدول المتقدمة، بعيداً عن التقاليد الجامدة والأفكار والخداع، وشعارات تسويق الثورة.

النهضة التي تحفظ كرامة الإنسان هي ما تنشدها دولنا في مسيرتها التنموية وتراعي فيها الثوابت والقيم، وتعمل في الوقت نفسه على شد لحمة النظام العربي للحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وترسيخ أسس الأمن السلام في ربوعها.