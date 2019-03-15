في الغرب، حيث معدل القراءة أعلى، يقل عدد الصحف يوماً بعد يوم. بريطانيا مثلاً، مئتان من الصحف المحلية أقفلت منذ العام 2005. في أميركا قل دخل الصحف من الإعلانات من 65 بليون دولار في العام 2000 إلى 19 بليوناً في العام 2016. تم تسريح ما يقرب من 40 في المئة من الموظفين خلال عشرين عاماً. في كندا فقط منذ العام 2010 وحتى الآن فقد 30 في المئة من الصحفيين وظائفهم وأغلقت 27 صحيفة محلية أبوابها والعائد من الإعلانات أصبح 1.75 بليون بدلاً من 2.9 بليون. كل ذلك حدث في أقل من عشر سنوات.

هذه الأرقام الغربية، ولا بد أن ما يحدث عندنا وضع مشابه، ومع اختلاف نسبة القراءة بيننا وبينهم أتصور أن الوضع عندنا أكثر تأزماً، وتصريحات المالك المستمرة تدل على ذلك.

لكنني أنا التي كبرت وأنا أستقي المعلومات والأخبار من الصحف، أقرأ المقالات، أتعرف على الأدباء، وأنظر إلى مانشيتات الرياضة فيها،لا أدري ما الذي سيحدث لو استيقظت يوماً في عالم دون صحف.

أنا لم أشتر صحيفة منذ زمن طويل طويل، وآخر مرة مددت يدي لمضيفة الطائرة كي أحصل على جريدة كانت منذ عدة سنوات، صرت أتابع تويتر لأحصل على الأخبار، وأقرأ المقالات التي يرسلها لي الأصدقاء على الواتس أب، أو إذا صادفتها أيضاً في تويتر، لكنها تكون بالأصل منشورة في الجريدة.

أتخيل الآن، لو لم تعد هناك صحف، هل سنستمر في كتابة المقالات؟ هل سنعطي للمقال قيمة كما لو كان منشوراً في جريدة؟ حتى لو لم نكن نتصفحها ونكتفي بمطالعة اللينك الذي أرسله لنا صديق.

بعيداً عن المقالات، من الذي سيضع معيار نشر الأخبار؟ المصداقية، من الذي سيكون مسؤولاً عنها؟ في الصحف نعرف مصدر الخبر ويعرف أنه مسؤول ومساءل عن مصداقيته. لكن، من دون الصحفيين، دون وجود هذا الباحث عن الحقيقة، الذي تشغله الأسئلة وتجعله يبحث في كل مكان عن كيف ومتى وأين ولماذا، من الذي سيقوم بهذه المهمة؟ هل ستصبح كل أخبارنا من مصادر إشاعات؟ هل نحن الذين نجلس ونطالع الأخبار في وسائل التواصل الاجتماعي سيكون لدينا الجلد الذي لدى الصحفي كي نجري وراء الخبر ونهتم لمعرفة أبعاده؟ كيف ستكون الدنيا بلا صحف؟

حتى الأخبار التي نحصل عليها الآن من تويتر أو الواتس أب، أول ما يتبادر إلى الذهن، أين الرابط؟ لأنه، من دون رابط ودون خبر منشور في صحيفة، نعرف أنه زائف ومفبرك.

لا أتخيل عالماً من دون صحف، هل يمكنكم أنتم؟

*نقلاً عن "الرياض"