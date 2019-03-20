لابد من وقفة جادة للحديث عن هؤلاء المتطرفين أياً كانت معتقداتهم، وتجريم أنشطتهم، ومراقبة تحركاتهم، وإيقافهم قبل تنفيذ أهدافهم في تصدير الكراهية حتى لا ينتقل العالم إلى مجتمع يعيش القلق والترقب لحدث إرهابي هنا وهناك..

لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير الجريمة الإرهابية المفجعة التي حدثت في نيوزيلندا، فاستهداف الآمنين أياً كانت دياناتهم ومعتقداتهم لا يعدو إلا أن يكون وسيلة من وسائل تصدير الكراهية في مجتمع آمن مسالم مثل المجتمع النيوزيلندي الذي يفتخر دائماً بأنه من أقل دول العالم في نسبة الجريمة، ويتمتع بمستوى معيشة مرتفع، ويعيش أبناؤه والمقيمون فيه بتناغم فريد لا يمكن أن يثير أي عدوان من جانب السكان تجاه المسلمين، فكيف بعملية إرهابية تقتنص حياة أكثر من خمسين شخصاً ومثلهم من الجرحى.

ما نراه اليوم من إرهاب تمثل في هذه الجريمة المروعة لا يعني استغلاله لإلصاق تهمة بمجتمع معين أو عقيدة معينة، وتعاضد الدول وتضامنها مطلب ملح للقضاء على آفة الإرهاب بأشكاله وأنواعه كافة، فما حدث ينبغي ألا ينظر إليه على أنه صراع بين حضارتين، بل ينبغي أن ننظر إليه على أنه تصرف من فئات متطرفة تريد للكراهية أن تستمر بين الشعوب والمعتقدات.

ما حدث إنما هو أنموذج يمثل مشاعر كراهية بدأت تنمو في المجتمع الغربي ضد المهاجرين بصفة عامة والمسلمين بصفة خاصة، وما لم تتحرك جميع الدول والمنظمات الدولية وتضع عينها على هؤلاء الإرهابيين فسنرى أكثر من عملية ليس في نيوزيلندا فقط ولكن في غيرها من دول أوروبا وأميركا، فوسائل التواصل الاجتماعي لا حدود لها، وهي تؤجج الكراهية ضد الأجانب والمسلمين على وجه الخصوص، ولابد من وقفة جادة للحديث عن هؤلاء المتطرفين أياً كانت معتقداتهم، وتجريم أنشطتهم، ومراقبة تحركاتهم، وإيقافهم قبل تنفيذ أهدافهم في تصدير الكراهية حتى لا ينتقل العالم إلى مجتمع يعيش القلق والترقب لحدث إرهابي هنا وهناك. والمراقبة والمتابعة لهذه الفئة من المتطرفين هما أول أساليب وقاية المجتمعات من شرورهم.

نحن بحاجة إلى مكافحة كل أساليب الكراهية والعداء بين الثقافات والحضارات لمصلحة مجتمعاتنا وتحقيق الأمن والسلام لأبنائنا، فلن تنفعنا أساليب تصدير الكراهية أياً كان مصدرها دينياً أو عرقياً أو طائفياً.. هذه الحضارة الجميلة والتقدم الذي نشهده في كل لحظاتنا يمكن أن يتحول بين ليلة وضحاها إلى دمار شامل إن لم نضع أيدينا على هؤلاء الإرهابيين الذي يؤججون الكراهية ويصدرونها ليس بأفعالهم فقط، ولكن حتى بأقوالهم وتصرفاتهم المقيتة.

فالحديث عن هذه العملية الإرهابية واستنكارها ينبغي أن يكون مماثلاً للاستنكار العالمي الذي أعقب أحداث 11 سبتمبر، فقادة دول العالم ومسؤولوها وعلماؤها ومنظماتها الدينية والمدنية، والمنظمات الدولية مطالبون ليس فقط باستنكار هذا الحادث الإرهابي الشنيع، بل يستلزم وضع ضوابط صارمة لمنع هؤلاء الذين يصدرون الكراهية من الاستمرار في تنفيذ أهدافهم الدنيئة، أسوة بما يجري من جهود دولية لإيقاف المتطرفين المسلمين، فلا يكفي الحديث عن متطرف واحد أو اثنين، أو التقليل من خطورة ما حدث في نيوزيلندا، وأنه عمل محدود، فهذه الأعمال الإرهابية لا يكفي فيها الشجب والاستنكار، وإنما ينبغي أن ينتج عنها تضامن دولي لمكافحة جميع أعمال الكراهية، فالتهاون والتخاذل في محاربة هذه التصرفات قد يشجعان الآخرين على القيام بها.

نعرف أن أحداث 11 سبتمبر أعقبها تحالف دولي للقضاء على الإرهاب وتكونت من خلال هذا التضامن العديد من التفاهمات المشتركة، وكانت المملكة بقيادتها رائدة فيها سواء من خلال احتضانها المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، أو من خلال إنشاء مركز مكافحة الإرهاب أو مركز اعتدال.. وجميع هذه الجهود الدولية المشتركة أسفرت عن الحد من نشاطات القاعدة وداعش وأمثالهما من حركات التطرف الإسلامية.. والآن حان الوقت لاستئصال التطرف اليميني الذي يمثله بعض المتعصبين من المسيحيين الذين يمجدون الحروب الصليبية، وينادون بطرد المهاجرين والملونين من بلدانهم، فهذه الدعوات ليست السياسة التي تدعو إليها المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بعيداً عن التصنيفات وبعيداً عن الأهواء السياسية والمصالح المحدودة، فالإرهاب داء تعاني منه المجتمعات من دون استثناء، وهو داء على المجتمع الدولي بفئاته كافة أن يتكاتف ويتضامن لكي يتم اجتثاثه واستئصاله، وعلينا جميعاً أن نقف في وجهه لنحاربه بكل قدراتنا وإمكاناتنا، فلا يمكن القول إن مجتمعاً بعينه أو فئة بعينها هي المستهدفة، ولكنه يستهدف الجميع دون استثناء، فالإرهاب أياً كانت صوره أو أشكاله لا يعنيه سوى التدمير والاستئصال لكل منجز حضاري تحقق في مجتمعاتنا المعاصرة رغبة - كما يزعمون - في إحداث التغيير، وتطهير المجتمعات، وفي النهاية تكون النتيجة أن هؤلاء الإرهابيين يطهرون المجتمع من القيم السامية، ويقضون على الأنفس البريئة، ويتخلصون من كل مظاهر الحياة الجميلة بكل مباهجها وحيويتها، فهو يغتال فرحة الصغار، ويقضي على أحلام الكبار، ويدمر المستقبل، مستبدلين الأمن والرفاه والاستقرار والبراءة بالخوف والقلق والترقب.

*نقلاً عن "الرياض"