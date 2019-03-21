لن أتوقف عن الحديث عن أهمية الابتسامة في حياتنا اليومية، ولن أتوقف عن الحديث عن أهمية الجدية والتفاعل لخدمة الناس بصدق وابتسامة، ذلك أن هذا أمر مهم جداً للعمل والإنجاز، وقبل كل ذلك رضى الله عز وجل لأن الموظف أجير لخدمة الناس وليس التعالي عليهم والتضييق عليهم وإجبارهم على أن يبحثوا عن أحد لكي ينجزوا أمورهم.

فقبل أيام دخلت لجهة وسلمت على الموظف المسؤول وكان جامداً لم يعطه الله حسن الخلق من ابتسامة وحسن تعامل، ثم أحالني لموظف آخر فوجدته بنفس تجهم زميله، وخرجت متسائلاً: لماذا هذا الأمر ونحن نجد مئات الآلاف من الشباب دون عمل؟ ولماذا لا يشعر الموظف بالامتنان لوجوده في وظيفة ويخلص ويبتسم ويتفاعل وينجز؟ وتذكرت حديث المصطفى صلوات الله عليه وسلامه الذي حث على الابتسامة (وتبسمك في وجه أخيك صدقة)، وحديث الحث على إفشاء السلام (لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم).

وقد يقول قائل إنه ليس مطلوباً منه الابتسامة؛ المهم العمل، وعندي أن حسن الخلق من سمات المسلم وينبغي أن ينبع من داخلنا. ودعونا ننطر لفائدة تسجيل المكالمات وتقويم الموظف بعد إنهاء العمل لدى البنوك وشركات الاتصالات حيث التفاعل واللطف والحرص، بينما لا تجد ذلك أحياناً عند المراجعة وجهاً لوجه لأنه لا يوجد تقييم لذلك.

وسمعنا عن المتسوق الخفي وأن مركز قياس الأداء يرسل من يختبر أداء الموظفين لكن يبدو أن الأعداد قليلة جداً وأن بعض الجهات اكتفت بسعادتها أن أعلنت عن ذلك وشاهدت الإعلانات فصدقت أن الفكرة تمت وبشمولية لكن الواقع غير ذلك.

وقد ثبت أن لا شيء يغير من أداء الموظفين ويطورهم إلا الحزم والمتابعة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب مهما عملت لهم من توعية وإرشادات.

وأخيراً أقول للموظفين قطاع عام أو خاص: دعونا نبتسم ونعمل بجدية ونخدم الناس ونتعاون معهم فهذه رؤية 2030 تحث على الإخلاص والجدية والإنجاز وهنا يحلل الموظف راتبه ويرضي ربه وضميره.

*نقلا عن "الرياض".