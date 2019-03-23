مجتمعنا.. والأيام الدولية

الأيام الدولية أو العالمية هي تلك المناسبات التي تُركِّز على بعض الجوانب المهمة من حياتنا أو تاريخ الإنسانية وتحتفل بها خلال العام المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لتُذكِّرنا بأهميتها، وتستطيع تلك الوكالات بما في ذلك اليونسكو أن تُعلن أياماً دولية، ويعتمد إعلان اليوم الدولي على الهيئات الإدارية والأنظمة الداخلية للوكالة المعنية، فاليونسكو تحتفل بالأيام الدولية للأمم المتحدة ذات الصلة بمجالات اختصاصها، وهناك أيام دولية جديدة تُضاف بين فترةٍ وأخرى، وتتوالى الأيام الدولية عبر العام، فلا يكاد يمر شهر إلا وتجد فيه ذكرى يوم دولي يتم الاحتفال به عالمياً.

بعض دول العالم تهدف إلى الاحتفال بالعديد من تلك الأيام الدولية لتُساهم في تثقيف الرأي العام ونشر الوعي حول ذكرى ذلك اليوم، وهناك أيام دولية في العديد من المجالات المختلفة، فمثلاً في مجال البيئة هناك يوم الأرض واليوم العالمي للبيئة واليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون ويوم الشجرة ويوم الماء العالمي وغيرها من الأيام الأخرى الهادفة للتوعية بالمحافظة على البيئة، أما في مجال التوعية المدنية، هناك أيام للتعريف بحقوق الأفراد ونبذ التميُّز والتعصُّب العنصري، وخلق روح التسامح، وهناك اليوم العالمي للمرأة ويوم حقوق الإنسان ويوم الشباب ويوم السلام العالمي، كما أن هناك أيام عالمية مختلفة للتوعية بالصحة.. وغيرها من المجالات المدنية المختلفة.

في الماضي لم يكن بعض أفراد مجتمعنا يعرف العديد من تلك الأيام الدولية، وكان البعض يتجنَّب ذِكرها أو معرفتها أو التحدُّث عنها لما كان يقع فيها من خلطٍ بينها وبين ما يُعرف بالأعياد السنوية، غير أن التحوُّل الذي حدث مُؤخَّراً في مجتمعنا ساهم في انفتاح المجتمع بشكل إيجابي للتعرف على تلك الأيام العالمية، والتي تتبنَّاها تلك المنظمات الدولية، ولم يقتصر ذلك الاهتمام بالأيام الدولية على بعض الأفراد، بل وحتى بعض الجهات الحكومية، والتي أصبحت تبرز مكانة تلك الأيام الدولية، ومنها يوم المرأة، ويوم السعادة، ويوم الأرض... وغيرها من الأيام الدولية المختلفة.

إن الاهتمام المتزايد بتلك الأيام الدولية على مستوى العالم يُؤكِّد بأن العالم أصبح قرية واحدة، وأننا جزء من هذا العالم نشترك معه في أيامه الدولية بما يتوافق مع عقيدتنا وعاداتنا وتقاليدنا، ونتفاعل مع تلك المناسبات بما يُساهم في تحقيق أهدافنا ويعود بالنفع على مجتمعنا، ويكون له مردود إيجابي من خلال الفعاليات والمشاركات، التي يتم تنظيمها خلال تلك الأيام الدولية.

*نقلاً عن "المدينة"