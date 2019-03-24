محاسب قانوني صيدلاني

يصعب حصر المهن التي لا تحظى بالتوطين الكافي، لسبب لا أعرفه، أو لم يعلن عن أسبابه، فمثلاً حسب معلومات لدي، أن هناك 120 ألف محاسب غير سعودي، وبالتالي تصنف مهنةً شاغرةً، والسؤال هل يوجد سعوديون بتخصص محاسبة لا يجدون عملاً؟ لم أجد إحصاءً بذلك، ونحن نتحدث عن قطاع خاص غالباً، فنحن بحاجة لحصر السعوديين المحاسبين المتخرجين أين هم يعملون جميعاً بنسبة 100 % أم ماذا؟ وإن كان لا، بمعنى يوجد بطالة فلماذا يوجد 120 ألف محاسب غير سعودي، وكم عدد العاطلين السعوديين؟ أما الصيدلة فقد أعلنت وزارة العمل عن توجه لتطوين هذه المهنة، والإحصاء المنشور يقول عدد الصيدليات بالمملكة 8665 صيدلية، عدد الصيادلة المرخصين 24,265 صيدلانياً، نسبة غير السعوديين في مهنة الصيدلة 93,1 % أي 22,602 صيدلاني، نسبة السعوديين الصيادلة العاملين 6,9 % يعني 1663 صيدلانياً سعودياً فقط. ماذا عن الهندسة؟ القانونيين؟ طب الأسنان؟ وغيرها من المهن.

أولاً نحتاج إلى "معلومات data" بين حجم سوق العمل، والعاطلين، ثم نستطيع من خلالها أن نعالج هذه الفجوة، لماذا نجد عاطلين ويوجد غير سعودي يعمل "بنفس المهنة" أي ليست نادرة أو غير متوفر المواطن للقيام بنفس العمل، ثم ننظر كم العاطلين السعوديين هل هم الذي يغطون ويكفون هذه المهن؟ أم هناك نقص في هذه المهن؟ إذا مشكلة مخرجات، وهل المخرج كفء لكي يقوم بهذا العمل وأظنهم أكفاء، أو يعاد تأهيلهم فهي ليست مستحيلة أو صعبة، من الصعوبة والمؤلم أن نجد عاطلين سعوديين في مهن مفترض أنها لهم، ولكن يقوم بها غيرهم غير مواطن وهو "وهنا مهم" ليس أعلى كفاءة أو قدرة، فلماذا هذه الفجوات وهذا الخلل بسوق العمل والمواطن موجود وكفء، والأهم أن نوائم بين مخرجات التعليم وطلب سوق العمل، بكفاءة عالية وعمل جدي ودؤوب، وهي موجودة بأبناء هذه البلاد، ولكن يحتاجون الفرصة، سواء في قطاعات حكومية أو شركات خاصة ومؤسسات.

*نقلاً عن "الرياض"