تطوع وبيع مسابح

يوجد عدد من القصص الملهمة بالحياة، ولكن قصص العطاء والإنسانية لا تمر مرور الكرام بالذاكرة، وتستحق تخليدها كما خلّد موقع الصحة العالمية سيرة الدكتور أتار العطرة، كطبيب وإنسان أنقذ الآلاف من المرضى في بلد عانى من ويلات الحروب الأهلية لسنوات طوال.

الدكتور أتار الذي يبلغ من العمر 52 عاما هو كبير الجراحين في مستشفى مابان للإحالة، الذي يضم 120 سريرا وغرفتي عمليات في بونج، الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي لولاية أعالي النيل في جنوب السودان، وأسوة بعمل الدكتور أتار هناك عدد من الأوجه الخيرية الاجتماعية، ومنها تشكيل فرق عمل من جراحين وأطباء وممارسين صحيين لزيارة المخيمات والدول الأقل نمواً وبتكاليف جدا زهيدة يمكن إنقاذ آلاف الأرواح والأعضاء والأطفال في أعمار الزهور.

محلياً ورغم ظهور بعض فرق العمل الخيرية المحلية أخيراً، والتي يضرب فيها بعض الزملاء الممارسين الصحيين دروساً عطرة بالعمل الخيري الإنساني، ما زال الأمر يحتاج إلى تفاعل بشري ومادي بصورة أكبر، حتى إن وجدت الرغبة فمن الصعوبة الوصول إلى جهات مسؤولة ترعى هذه الأعمال دون بيروقراطية و(مطمطة) مملة.. نحتاج أن نبني هذا الوازع الخيري في نفوس جميع الأطباء والممارسين الصحيين بطرق مختلفة منها:

1 - التحفيز على العمل التطوعي، وجعله إلزاميا ومقررا بسنوات التحصيل الأولى بالكليات الصحية، ومن ثم سنوات التدريب.

2 - فتح خطوط تواصل بين الهيئات الإغاثية وبين الممارسين الصحيين، وذلك بتسهيل التقديم والإعلان عن أنشطة التطوع الطبية، ومن الأفضل وجود (موقع رسمي) للوزارة أو الهيئات الإغاثية للتقديم للعمل التطوعي من خلاله.

3 - وجود إجازة سنوية حتى 10 أيام تعطى لممارس العمل الخيري المؤسسي، كما توجد إجازات رسمية للتدريب وغيرها.

4 - تحول العمل الخيري من فردي إلى مؤسسي بمشاركة المستشفيات والكيانات الطبية الكبيرة، كما تفعل كثير من الكيانات الطبية العالمية بدعم العمل الطبي بالدول الفقيرة.

5 - دعم العمل التطوعي الطبي (داخل المملكة)، فهناك آلاف العمليات بالمناطق النائية تحتاج الإجراء والتسريع، ناهيك عن الخدمات الطبية الأخرى.

6 - فتح عيادات تسمى (عيادات التطوع) بكل المستشفيات الطرفية وتسهيل الوصول إليها من قبل الممارسين الصحيين.

ونهيب برجال الأعمال وأهل الخير دعم وإنشاء جمعيات خيرية لدعم تلك الجهود والخروج من (بوتقة) العمل الخيري التقليدي، كبناء مغاسل الموتى وشراء أكياس الرز للجمعيات الخيرية، فكما أسلفنا سابقاً (الحي أبقى من الميت).

وكلي ثقة أن المجتمع أصبح يفرق بين (الغث) والسمين، وأن الممارس الصحي (المتطوع) هو أعلى وأجل قدراً من هواة التصوير و(الترزز) الذي يعملونه بأجر (مادي أو جزء من مهمة عمل، عملاً بالمثل الشهير (حج وبيع مسابح).

*نقلا عن الوطن