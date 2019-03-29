كنت في القطار

أبحث عن المشروعات والأشياء الجميلة في بلدي - وهي كثيرة - لتسليط الضوء عليها وتقدير من فكر فيها وأنجزها، وإرسال رسالة غير مباشرة للمشروعات المتعثرة، أو المنفذة بطريقة غير جيدة، قررت أن أجرب أحد قطاراتنا، سافرت بواسطته من الرياض إلى المجمعة، البداية كانت الصالة الجميلة النظيفة الرائعة في محطة الرياض بخدماتها وسلوك العاملين فيها، معايير الصالات موحدة في كافة المحطات، هذه خطوة جيدة تمنيت تطبيقها على كثير من المشروعات والخدمات مثل محطات البنزين، وعندما دخلت القطار وجدت الجزء المكمل للصورة الجميلة، وستكون أجمل بمزيد من التدريب والتوظيف للكفاءات الوطنية للعمل في هذا المجال.

مشروع القطارات هو أحد المشروعات الوطنية التنموية الجميلة لما له من أهمية اجتماعية واقتصادية، أخوكم من الذين يفضلون استخدام القطارات كوسيلة نقل، كانت لي معها تجربة جميلة في أوروبا، وتمنيت مثلها عندنا.

ها هي الآن أصبحت واقعاً بقطارات حديثة لربط مناطق المملكة بحبل من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية لتحقيق رؤية الدولة في إنشاء بيئة نقل متكاملة بالخطوط الحديدية يعتمد عليها في نقل الركاب والبضائع والمعادن من خلال الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) التي تستحق أن تكون ضمن فئة من يعملون بصمت ويقدمون الأعمال قبل الأقوال.

القطارات بشكل عام تتميز بدقة المواعيد، وتوفر أجواء مريحة للقراءة، والتعارف، والنوم خاصة في المسافات الطويلة. تاريخ خطوط السكك الحديدية في العالم قديم جداً. يقال إن إنجلترا أول من استخدم السكك الحديدية في العام 1789، وأن أول سكة حديدية تم افتتاحها العام 1825. أما في المملكة فقد كانت بداية تنفيذ المشروع بقطار بين الرياض والدمام بتاريخ 1366، الموافق 1947م، وفي العام 1951 كان الافتتاح الرسمي بحضور الملك عبدالعزيز - يرحمه الله -.

ارتبطت القطارات منذ زمن طويل بالروايات والقصص والأفلام حيث يتيح السفر فيها بيئة محفزة للتفاعل الإنساني والتعارف وكسر الفوارق. فرض القطار نفسه في كثير من الروايات الغربية والشرقية خاصة في القطارات ذات المسافات الطويلة. التطور في هذا المجال وصل إلى مرحلة المترو السريع داخل المدن ليواكب إيقاع الحياة السريع حيث يلهث الناس مسرعين نحو أعمالهم هاربين من زحمة السيارات التي إذا دخل الموظف معتركها خاصة في المدن الكبيرة فإنه يصل إلى عمله بمزاج سلبي.

تلك خواطر تداعت إلى ذهني وقلمي بتأثير التطور التنموي الشامل في المملكة المكتمل بشبكة قطارات حيوية من أهمها قطار الحرمين، ومشروعات أخرى تحت الإنشاء ومنها قطارات نقل البضائع التي ستساهم في تقليل حركة الناقلات الكبيرة على الطرق.

*نقلا عن الرياض