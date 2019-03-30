وزارة الثقافــة: صورة الحاضر وتمكين المستقبل

في احتفالية إطلاق وزارة الثقافة الذي تميز بالإيضاح المركز المكثف الذي جاء في وقته على لسان سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود كي ينبئ عن إنجاز مهم من ضمن الإنجازات التي ظهرت من رؤية 2030 العملاقة حيث في كل يوم يمر في هذا العهد المزدهر المواكب لمتطلبات العصر وملاحقة التطور الأممي، هذه الرؤية الشاملة التي أكدت على أن ينظر العالم إلى هذا الكيان الكبير المملكة العربية السعودية بكل احترام وتقدير لما ظهر فيها من تحولات مفصلية في أساسيات الحياة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وما يندرج في جداول هذه الأساسيات من أصول وفروع، تأتي هذه بتوجيهات من قائد مسيرة التطور والنماء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجهود ولي العهد الأمين مهندس الرؤية سمو الأمير محمد بن سلمان الذي نذر نفسه بجهوده ومثابرته على العمل من أجل رفعة الوطن وتمكين المواطن، وهذا دليل الحرص من القيادة التي تعمل على تحقيق كل المتطلبات لما للمملكة من مكانة عالمية دينياً واقتصادياً وتاريخياً.

هذه الوزارة الفتية التي جاءت من أجل أن تجسد ما تحتويه هذه الأرض من أفكار وإبداعات معرفية وفنية عريقة لها أصولها التي تفرع منها الكثير، واحتضان ورعاية الثقافة والمثقفين الذين كانوا يتطلعون إلى مثل هذا المنجز الفريد على مدى عقود من الزمن «سيكون لها دور كبير - كما ورد في كلمة الوزير - في تحقيق رؤية المملكة 2030 حيث ستقود جهود تنمية القطاعات الثقافية والفنية في المملكة إلى ما يثري نمط حياة الفرد ويشجع على التعبير والحوار الثقافي»، وقد دلل الحفل الذي هو الانطلاقة الأولى على الخطة المدروسة المؤمل تحقيقها من قبل الوزارة التي تضمنت سبعاً وعشرين مبادرة لتحقيق تطلعاتها التي تسعى لإنجازها مباشرة لتثبيت صورة الواقع الثري للثقافة بفروعها العديدة وفتح الآفاق لتمكين المستجد منها في مواكبة العصر الذي تتنوع وتتشعب فيه المنجزات في هذا المجال تبعاً للمتغيرات الحياتية وما يتطلبه إنسان هذا العصر المليء بالمفاجئ بين لحظة وأخرى، فكان التوجه في الأمم إلى العمل السريع لمسابقة الزمن الذي فرض الكثير من التحولات في حياة الإنسان العصري الذي حقق الكثير من المبادرات التي تجعل من الحياة سهلة المنال لمن عمل على الابتكار كبرهان على وجود فعل فعّال يعطي ويأخذ في إضافات نافعات تساند المسيرة الحياتية في شتى أبعادها.

وزارة الإشعاع الثقافي من الأحلام التي تحققت وأصبحت واقعاً يؤمل منه العطاءات الكثيرة التي سترى النور في القادم - إن شاء الله - بجهود القائمين عليها من القاعدة إلى القمة.

* نقلاً عن "الرياض"