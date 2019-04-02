تحديات المرأة السعودية

لا شك أن الحراك النسوي في السعودية قد بلغ الحد، الذي يعتبر معه ظاهرة، بعد أن قامت الحكومة، بتفهم أوضاع النساء، وتمكينهن من حقوق، ظلت لفترة طويلة محجوبة، بأسباب ثقافة مجتمعية.

وحقيقة أن المرأة السعودية، وجدت أعتى التحديات، وأن الكثير منهن قد شعرن بمسؤولية ذلك، وما يترتب عليه الخروج للشارع وقيادة السيارة، وتولي الوظائف، التي كانت حكراً على الرجال، في محاولة لإثبات قدراتها في العمل، وإمكانيتها القابلة للتطوير.

كما أنها قد تحدت كل من كانوا يضايقونها، بعد أن قطعت الحكومة شريان الجنون الذكوري المستهتر بمطاردة النساء، فزادت صلابة المرأة، لتهزم من أبدع في مضايقتها سابقاً.

المرأة أيضاً تواجه أعتى التحديات بأن يعاملها المستغل برخص، فيضعها في بعض الوظائف الشكلية، فقط لكونها امرأة، ولأن صاحب العمل يريد أن يظهر قناعته بتمكين المرأة، وهذا ما وضعها في أزمة، فإما أن تكون مجرد لافتة عرض في فترينة، وإما أن تتنبه، وتنقلب على تلك الخدعة، بالتحفيز الذاتي، والقدرة والتعلم، والمطالبة بالتدريب الكامل، قبل أن تصبح مجرد بهرجة لإقناع الزبون بأن المؤسسة تسير مع الرؤية، وهذا لم يمر على الأنثى ولا على الأسرة والمجتمع الجديد الناهض الواعي، بإدراك تلك الحيل المريرة، والاشمئزاز ممن يفعلونها، بنفس مفهوم عمليات توطين السعودة الشكلية، التي كانت تعمل للشباب السعودي سابقاً.

كارثة عندما نجد مديري بعض الجهات يزرعون النساء حولهم، وهم أكثر الناس استخفافاً بالمرأة، وجميل أن نجد المدير، الذي يسمح للمرأة بأن تكون في مكانها المحترم المناسب، بعد أن يقوم بتأهيلها وتدريبها، وتجريعها تدريجياً الخبرات، التي تحتاجها، كقادمة جديدة لعالم الأعمال الجوهرية.

النساء السعوديات قادرات، وسوف تقلبن الكراسي، على كل من يحاول التقليل من شأنهن، وأن يتعامل معهن على عنصرية الشكل والنوع.

الرجل لا يطلب منه أن يكون جميلاً، ويمكنه أن يحضر للعمل دون مكياج، ودون هندام مبالغ فيه، والمرأة العاملة لا بد أن تتمسك بنفس قوانين الرجل، لتكون حرة فيما تشاء، ودون بريق مزيف، ودون أن تكون مكسورة الخاطر بعنصرية تمارس ضدها ممن يريدون أن يظل وجودها زخارف على الهامش ودون قناعة بإمكاناتها.

المرأة السعودية لن تكون مطية لسياسة المؤسسة، وستسعى لتكوين ذاتها، بكل قدرة وتمكن، ومعرفة، وخبرة، وتجربة.

ووزارة العمل عليها واجبات يجب أن تقوم بها لتوطين المرأة في الأعمال، والأمكنة، التي تتناسب مع قدراتها، ومع تدريبها وأن تتولى تعظيم خبراتها، وألا تسمح لأي كان باستغلالها للقيام بما لا يتناسب مع أنوثتها، وتلك الطريقة المثلى لتكون المرأة شريكة أصيلة للرجل، ولكي تجعلنا لا نعود يوماً ننظر لكونها امرأة، بل لكونها فرداً سعودياً، يأتي من مجتمع عظيم، شبيه بجبل طويق المستقر الذي لا تهزه ريح.

*نقلا عن الرياض