league المدارس السعودية

كل الدول التي قررت أن تجعل التعليم وسيلتها لتحسين الاقتصاد، ومن ثم احتلال مكانة عظمى بين دول العالم، ربطت بين أداء المعلم ونتيجة طلابه، ومن ثم المال الذي يحصل عليه في شكل مرتب شهري، فبريطانيا منذ نهاية الثمانينات قررت ربط الترقية بالأداء في التعليم، لكن كيف تعرف مستوى أداء المعلم ودرجة تحسنه؟.

في الواقع ربطوه بنتائج الطلاب في الاختبارات، ووضعوا ما يسمى بـSchool performance league، يرتب المدارس بحسب درجة طلابها في الاختبارات، ثم التفتوا للآباء وقالوا لهم: «Your choice of school directly affects the school›s budget - every extra pupil means extra money for the school.. اختيارك للمدرسة سيدفعنا لدعمها، فكل طالب يلتحق بهذه المدرسة يكلفنا مبلغاً من المال، وبمعنى آخر ساعدنا لندفع الأجر لمن يستحقه باختيارك المدرسة الأفضل، وإذا لم تخترها فسنقفلها، ونفصل جميع العاملين فيها من التعليم».

لا شك أن هذا الحزم البريطاني كان له أثره على التعليم لديهم، فلم يعد المعلمون يظنون أن المدرسة مكان لصنع الصداقات وترتيب جدول من يحضر الحلا والقهوة و«قطة» الاستراحة، أو حتى التذمر والبكاء وتكوين مقاومة ضد الأنشطة الطلابية، وصناعة لوبي يحطم كل محاولة لمدير المدرسة لقيادتها جيداً، بل أصبح كل شخص فيهم مراقبا ومسددا لزميله، فمعنى فشل زميله في تدريس الرياضيات أو تغيبه وتهربه من الحصص رسوب طالب، ومن ثم فقدان درجة في الأداء، وسقوط للمدرسة في الترتيب، وتهديد وظيفته هو بالإلغاء.

بالطبع هناك سلبيات لليقو «league»، تحدث عنها الباحثون في أستراليا وأميركا وبريطانيا، لكنه كبداية لكل تعليم هو بداية ناجحة خاصة تأثيره على ثقافة الالتزام وعمل المعلمين كفريق، خوفاً من فقدان مدرستهم وبالتالي عملهم.

إنه يتحول إلى دافع عظيم للعمل لمساعدة الطلاب على التقدم وإحراز النتائج في الاختبارات، وبالتالي المهارات، وبالمناسبة الرياضيات في بريطانيا هي حجر الزاوية في الاختبارات ونتائجها ومن ثم القبول في الجامعة، وهذه قضية أخرى تستحق اهتمام كل المؤمنين بقدرة التعليم السعودي على أن يصلح أنظمته، وينطلق كحصان أسود نحو اقتصاد ومجتمع يجعل السعودية عظمى.

*نقلا عن الوطن