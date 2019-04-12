جدة والمترو

لقد صرفت الدولة ٤٠٠ مليون ريال على الدراسات الخاصة بالمترو، ولم يبق إلا التنفيذ. فأي مدينة تريد دخول المستقبل من الضروري واللازم أن تكتمل منظومة النقل العام فيها. فمنظومة النقل هي شرايين الحياة للمدينة.

منظومة النقل العام ليست رفاهية بالنسبة لأي مدينة بل ضرورة قصوى؛ لأنها عصب المدينة وشريان الحياة. لذا اهتمت الدولة بإنشاء المطارات حتى في المدن الصغيرة وآخرها بمدينة القنفذة، كما اهتمت الدولة بشبكة المواصلات ومنظومة النقل العام.

لا تتحمل مدينة جدة مثل هذا التأخير في أعمال البنية التحتية ومنظومة النقل العام، لما لهذا المشروع من أهمية وضرورة حيوية للازدهار والنمو، خصوصا أن مدينة جدة هي بوابة الحرمين الشريفين وميناء بحري هام وميناء جوي محوري لم يعط حتى تاريخه الاهتمام اللازم ولا الاستثمار المطلوب ليصبح مطاراً محورياً يخدم السياحة الدينية والترفيهية.

جدة تصرخ من التأخير والمسؤول في المدينة لا يستطيع التنفيذ، لأن التمويل ليس متوفراً لتنفيذ المشاريع اللازمة، كما أن البيروقراطية ونظام المناقصات لا يعطي للنوعية والجودة الأهمية بقدر الاهتمام بالسعر الذي يكون عادة على حساب النوعية.

الإنسان يطمح للأحسن، ورغم إنجاز بعض المشاريع والأعمال التي تحققت في مدينة جدة إلا أن هناك العديد من المشاريع معطلة أو متأخرة مثل مطار المؤسس بجدة والكباري وتصريف السيول والمياه الجوفية والاختناقات المرورية. والوقت يمر على حساب التنمية والاقتصاد ورفاهية سكان جدة. كل هذا يتناقض مع الرؤية ويعيق التنمية بشكل مباشر وغير مباشر على محافظة جدة وما حول محافظة جدة.

إن مطلب سكان جدة أن يوفر الدعم المالي اللازم لجدة التي يقصدها ملايين البشر إما كمحطة أو كمقصد تجاري وسياحي، فالدولة لم تبخل على الصرف على المشاريع الثانوية، فمن باب أولى المشاريع الأساسية.

توفير التمويل يمكن الحصول عليه بسهولة متى توفرت الإرادة الإدارية، وهناك العديد من الوسائل لتوفير التمويل اللازم لمشاريع جدة التي سوف توفر للدولة على المدى القصير والطويل ملايين الريالات، كما سوف تحقق مردوداً مالياً مباشراً ينعكس على المنطقة وعلى سكانها وزوارها.

المترو ضرورة لا يصح تأخير تنفيذها، فالمترو ليس من الرفاهية بل حاجة أساسية، بدونها لا يمكن لجدة الدخول للمستقبل، ولا يمكن أيضاً تحسين جودة الحياة بمحافظة جدة، ومشروع المترو الذي يعتبر من الضروريات لم ينفذ بسبب التمويل كما صرح بذلك مصدر مسؤول.

ملك الحزم وولي عهده صاحب الرؤية نناديكم يا صاحب الحزم ويا صاحب الرؤية لحل هذه المعضلة لسكان محافظة جدة التي تعاني من عدم وجود منظومة للنقل العام تستحقها بوابة الحرمين الشريفين.

* نقلا عن "عكاظ"