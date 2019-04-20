من وراء فرص التلكؤ؟

كثير منا قد يعلم ما يحدث في أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، وتعرض لمواقف المماطلة أو التأخر في الكشف عليه أو على أحد أقربائه أو أصدقائه، وكثيرة تلك المواقف، وكل منها يأخذ شكلا أو هيئة يجد فيه مسؤولو أقسام الطوارئ حجة لإحداث ذلك التأخر أو التباطؤ، ونفاد الوقت يضر كثيرا بالمرضى، وكم من مريض انتقل من حالة إلى حالة تصل عند البعض إلى الوفاة أو الإصابة بمضاعفات خطرة، وهذه قضية لم تحل إلى الآن، فكل التصريحات التي تبث إلى المستشفيات بأهمية إسعاف المريض أولاً قبل المطالبة بأي إجراءات تعتبر تصريحات في الهواء أو تسير على المثل المستهتر: (بلها واشرب مويتها).

هذا في البدء، أما لو انتقلنا إلى ثالثة الأثافي فسوف نعجز عن الصراخ من الأخطاء الطبية الظاهر منها والمخفي، والمخفي يذهب بسره صاحبه إلى القبر، والظاهر منها يتحول إلى معاملة أو قضية لا تؤدي إلى إصلاح ما أفسده الطبيب المخطئ..

واليوم سوف نتناول قضية التأخر في إسعاف المريض والتي جسدتها حالة طفل في محافظة الطائف، إذ انتقلت به والدته إلى مستشفى الملك فيصل وتم رفض استقبال الحالة لأكثر من 6 ساعات بسبب عدم وجود أصل السجل العائلي وأن الصورة لا تكفي لتقديم الكشف والعلاج، ولأن والد الطفل كان خارج مدينة الطائف أثناء نقل الطفل للمستشفى، ذلك التأخر أدى إلى إصابة الطفل بعاهة مستديمة وضياع مستقبله، إذ تفاقمت إصابته والتي تم تشخيصها بالتواء في الغدتين التناسليتين مما اضطر الأطباء إلى استئصال الغدتين (الخصوتين) ولولا التأخر في استقبال الحالة لما حدث هذا الوضع.. الآن تحولت الحالة إلى قضية وشكوى ولأن التأخر كان سببا جوهريا في إحداث هذه الحالة، فلا زال التأخر سببا في حسم القضية ما بين المستشفى ووالد الطفل الباحث عن حق ابنه، ومهما كانت النتيجة فإنها لن تعوض الطفل شيئا مما سوف يجده من عذاب نفسي أو فعلي في حياته القادمة..

الحالة تحدث، والذي نتمناه أن لا تحدث عشرات الحالات المستقبلية بسبب تباطؤ أقسام الطوارئ في استقبال المرضى والتأخر في الكشف عليهم، وهذه مسؤولية معالي وزير الصحة الذي قدم الكثير لهذه الوزارة، والأمنية أن يكون قرار إسعاف المريض هو الأولى قبل أي شيء آخر، فيا معالي الوزير عشرات الحالات وربما المئات يتم إهمالها بسبب إجراءات بالإمكان المطالبة بها بعد إسعاف المريض، فهل يتم التأكيد على أهمية إسعاف المريض بقرار حاسم وواضح من غير إعطاء أقسام الطوارئ فرصة للتلكؤ؟

* نقلا عن "عكاظ"