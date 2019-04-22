صديق المعـتمر

* المملكة العربية السعودية «حكومة وشعباً»، ومنذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله تعالى، وحتى اليوم حريصة جداً على حمل رسالة الإسلام، ودعم ومساندة أهله على الصُّعُـد كافة، وانطلاقاً من ذلك تهتم برعاية الحجاج والمعتمرين وخدمتهم.



* فالمؤسسات الحكومية ذات العلاقة تقوم بواجباتها، وترسم الخطط وتُجند الطاقات، وتستثمر أحدث التقنيات في سهرها على أمن وراحة ضيوف الرحمن؛ أما الشعب السعودي الطّيّب، كأفراد أو مؤسسات مدنية «خيرية وتطوعية»؛ فمجتهد في العناية بهم، وتسهيل رحلة حجهم أو عمرتهم، وجعلها أكثر راحة ورفاهية، يظهر ذلك في مواسم الحج والعمرة في مشاهد ومواقف رائعة، ترصد شيئاً منها وسائل الإعلام في كل عام.



* ولتعزيز تلك الممارسات التطوعية في نفوس أبناء المملكة من الشباب والفتيات، وجعلها أكثر عطاءً ومهنية وجَودة تأتي مبادرة (صَديْقُ المُعْتَمِر) التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع إمارة مكة المكرمة، التي تسعى إلى اختيار المتطوعين، وتدريبهم، ورفع كفاءتهم؛ ليقوموا بالعديد من المهام، ومنها: مساعدة المعتمرين على أداء المناسك، واختيار وسائل النقل المناسبة لهم، وإرشادهم إلى المعالم التاريخية والأثرية بالمنطقة الغربية، بالإضافة إلى انتقاء أفضل المطاعم وأماكن التسوق لهم؛ ليقضوا أوقاتاً ممتعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وهناك الاتصال الدائم والفعال بهم للإجابة عن استفساراتهم، ومَدّ يَد العَون لهم.



* فشكراً لشبابنا على جهودهم التطوعية الكبيرة السابقة واللاحقة في ميدان قطاع الحج والعمرة، والتي تؤكد على نقائهم وإنسانيتهم ووطنيتهم وَكَرمهم في استقبال ضيوفه والتفاني في رعايتهم، والشكر لـ»وزارة الحج والعمرة، ومعها إمارة العاصمة المقدسة» على تلك المبادرة التي أرجو أن تشمل برامج ثقافية تُثري الحجاج والمعتمرين، وترسم في ذاكرتهم بعضاً من منهجنا الإسلامي الوسطي، وسماحة مجتمعنا واعتداله، وإيمانه بالتعايش مع الآخرين، وكذا شيئاً من ثقافتنا وموروثنا الأصيل والمتنوع.



* أخيراً بلادنا قدمت وتقدم الكثير من العطاءات للإسلام وأهله ومقدساته، وكل ذلك حقه أن يصل إعلامياً للمسلمين في العالم أجمع؛ عبر مختلف اللغات، وباستخدام مختلف المنصات الإعلامية؛ فالمملكة لديها رسالة ناجحة؛ تحتاج إلى استراتيجية إعلامية واضحة المعالم، تحتضن برامج وفعاليات تنفيذية تحملها للآخرين، وهذا ما نتمناه من «وزارة الإعلام».

نقلاً عن "المدينة"