مكة المكرمة مقياس التقدم

إن رؤية المملكة 2030 تمثل إستراتيجية عميقة حددت مكامن القوة الموجودة في الوطن، وفي مقدمتها الحرمان الشريفان، اللذان يمثلان للمملكة والعالم العربي والإسلامي عمقًا أساسيًا، إضافة إلى موقعها الجغرافي الإستراتيجي في وسط العالم، وقد شرَّف الله هذه البلاد بخدمة ضيوف الحرمين، وفي السنين الماضية تزايدت أعداد المعتمرين ثلاثة أضعاف من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الخدمات المقدمة للمعتمرين والارتقاء بجودتها، وتهدف رؤية المملكة 2030 إلى تمكين ما يزيد عن 15 مليون مسلم من أداء العمرة سنويًا، وذلك بحلول عام 2020، و30 مليونًا في عام 2030، مع التأكيد على أن تكون نسبة رضاهم عن الخدمات التي تقدم لهم عالية.



هذه الملايين من الحجاج والمعتمرين هم ضيوف بيت الله الحرام في البداية، وهم أيضًا يعدون سفراء يجب أن نعمل على توفير كل وسائل الراحة والخدمة المميزة لهم من بداية تقدّمهم للحصول على التأشيرات وغيرها من الخدمات الإلكترونية، ومرورًا بوصولهم إلى البقاع المقدسة وإتمامهم مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة، ثم عودتهم إلى أوطانهم، تلك الرحلة تُمثِّل لبعض أولئك الضيوف رحلة العمر، فلابد أن نعمل على أن تكون رحلة ثرية دينيًا وثقافيًا، وأن يجد أولئك الضيوف أفضل أنواع الخدمات في الإقامة والضيافة، بل وتوسيع نطاق الرحلة ليعرفوا المزيد والمزيد عن المملكة العربية السعودية.



خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أهمية الارتقاء بالمنطقة تنمويًا، مشيرًا إلى أن مكة المكرمة هي النافذة التي يُقاس من خلالها التقدُّم الذي وصلت إليه المنطقة، وهي الواجهة التي يقصدها الملايين سنويًا في موسم الحج والعمرة، وهي الصورة الحقيقية التي تعكس التنمية التي وصلت إليها، إنسانًا ومكانًا، في شتى المجالات التنموية والفكرية والاقتصادية وغيرها.



فئات عديدة من الحجاج والمعتمرين لا يعرفون من المملكة إلا مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد لا يسعف البعض الوقت أو الإمكانات المادية أن يقوم بزيارة أي مدينة أخرى داخل المملكة، فتقتصر زيارته على العمرة أو الحج، وقد لا يستطيع أن يرى شيئًا من المملكة إلا مكة المكرمة، ولذلك تعد مكة المكرمة النافذة الوحيدة للمملكة بالنسبة لهؤلاء، ولذلك فعلينا أن نجعل الخدمات في هذه المدينة من أجمل وأفضل الخدمات التي يمكن أن يجدها الزائر، ليس على مستوى المملكة فقط، بل والعالم، وهو جزء من رؤية 2030 بأن تكون هناك 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة حول العالم.



مكة المكرمة اليوم أشبه ما تكون بمعمل ضخم لمشروعات عملاقة، منها ما تم الانتهاء منه، ومنها ما هو قائم، ومن المتوقع عند اكتمال منظومة تلك المشروعات الجبارة؛ أن تعكس مكة المكرمة الصورة الحقيقية لمستوى التنمية، والتقدم الموجود في هذا الوطن المعطاء.

نقلاً عن "المدينة"