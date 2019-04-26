جسر للمشاة يا معالي الأمين؟!

كلنا نفخر بما وصل إليه طائفنا المأنوس، طائف الورد والجمال، مصيف المملكة الأول «نهضة وسياحة» وحصوله على لقب «عروس المصايف العربية» للمميزات التي أهلته لذلك، وما ذلك إلا بفضل الله ثم بجهود المسؤولين في الأمانة وفي طليعتهم أمير المنطقة، ودعم الدولة -أيدها الله.



* وللمسيرة الموفقة التي حظي ويحظى بها، مصيفنا الجميل، من الإصلاحات والمشروعات التي لا تتوقف، فإنني أعرض على نظر معالي الأمين بحث إمكانية تحقيق الاقتراح التالي:



* نُدرك جميعًا ما طرأ على أحياء الطائف القديم منها والحديث من توسع ونمو سكاني وعمراني وتجاري، وتنظيمي، ومن هذه الأحياء المكتظة بالسكان والأسواق العالمية الكبرى: البيعة والسحيلي الواقعين على شارع الستين الدائري المزدوج المتجه من الجنوب للشمال، والمقام على الجانب الشرقي من حي البيعة العديد من الأسواق العالمية الكبرى كسوق الدانوب، وجوري مول، وغيرهما من الأسواق الأخرى المماثلة والتي أصبحت مرتادًا للتسوق من سكان الحيين المذكورين وأحياء الطائف الأخرى، مما جعل تنقل المشاه بين الحيين المذكورين عبر الشارع المذكور عرضًا يشكل خطورة بالغة وخاصة النساء وكبار السن والأطفال.



* فأرى من المصلحة العامة إقامة جسر صناعي للمشاه يربط بين الحيين عبر الشارع المذكور، وبإقامته سيُسهل تنقل المشاه من وإلى الأسواق المشار إليها بكل يسر وسهولة، تحاشيًا للأخطار التي قد تقع أثناء السير لهذه الأسواق خاصة في الأوقات التي يكثر التسوق فيها.



* خاتمة: على أن تقوم الأمانة بتشكيل لجنة من المجلس البلدي وبعض رجال الأعمال وتجتمع بملاَّك الأسواق الدولية الواقعة في الجهة المذكورة وتعرض عليهم المقترح وَتَحمُّل تكلفة إنشائه بالتعاون بينهم على أن تقوم الأمانة بوضع المواصفات الفنية للمشروع والإشراف على تنفيذه، وفق الجسور المقامة في العديد من شوارع المدينة، باعتبار أن الجهة المستفيدة من المشروع هي الأسواق المشار إليها، وهو أقل ما تقدمه وتسهم به للمصلحة العامة.. وأنا على ثقة تامة من ترحيبهم بالمقترح وقيامهم بتكاليفه المادية وتأييد الأمانة لقيام المشروع والجدوى من وراء قيامه.

نقلا عن "المدينة"