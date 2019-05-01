وزارة الحج والعمرة.. الريادة التقنية

حينما تسنَّم معالي وزير الحج والعمرة د. محمد صالح بنتن دفة الوزارة، استبشرنا بنقلةٍ نوعية في كافة مجالات خدمات ضيوف الرحمن، فمعاليه هو عرَّاب التقنية في الوزارة منذ أن كان وكيلاً لوزارة الحج لشؤون العمرة. ومما دعم توجُّه معاليه هو تعيين معالي نائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح مشاط ليكون عضده الأيمن في تحقيق رؤية 2030م؛ والتي أفردت حيزاً كبيراً ومهماً للحج والعمرة، والاعتماد على العمق العربي الإسلامي.



وها هو معاليه، وبما شكَّله من إداراتٍ وهياكل جديدة؛ ومنها مكتب تحقيق الرؤية لإتاحة الفرصة لحوالي 30 مليون مسلم لأداء الحج والعمرة، وذلك من خلال إيجاد بيئة عمل فعَّالة وبضوابط ومؤشرات أداء عالية. بل عمل معاليه على استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة في التقنية لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه ضيوف الرحمن.



وحقيقةً، لقد بدأت الخطة تُؤتي ثمارها، وها هو العداد الإلكتروني للعمرة يُزوِّد المهتمين بشؤون العمرة بالأعداد التي وصلت بالثانية؛ حيث وصل أكثر من خمسة ملايين معتمر من بداية 2019م حتى الآن، من خلال كاميرات رقمية متطورة ترصد أعداد المعتمرين وأماكن تواجدهم وحتى مغادرتهم.



كما وضعت المسار الإلكتروني ليكون المصدر الرئيسي لكافة إجراءات الحج والعمرة، واستحدثت الأسورة الإلكترونية التي بقراءتها إلكترونياً تظهر جميع بيانات الحاج وهويته الرسمية.. وكل ذلك لتحسين تجربة الحاج والمعتمر. كما أنشأت الوزارة (بوَّابة مقام) وهي منصة تُمكِّن المعتمر والزائر من اختيار باقات الخدمات من شركات ومؤسسات العمرة السعودية دون الحاجة لوكيل خارجي؛ حيث تطرح أسعارها التي تشمل السكن والنقل والخدمات التي سُتقدم للمعتمر والزائر. بل وضعت تطبيق (مناسكنا)، والذي يتيح للحاج والمعتمر التعرُّف على المناسك المتعلقة بكافة الشعائر.



وحقيقةً، فإن موقع وزارة الحج والعمرة على الشبكة العنكبوتية يعتبر من أفضل المواقع الوزارية لوجود كافة ما يحتاجه العملاء؛ فهناك مركز اتصال موحَّد، وروابط لكافة الشركاء وهم أكثر من اثنتي عشرة جهة تشرف على خدمات الحجاج والمعتمرين، ومنها مؤسسات الطوافة ووزارة الخارجية، وإمارة منطقة مكة.. والموقع يُسهِّل للمتصفّح كافة المعلومات والبيانات ومنها قطاعات الأعمال المشاركة في خدمات الحجاج كالنقابة العامة للسيارات والشركات السياحية ومؤسسات حجاج الداخل.



هذا فضلاً عن المراكز الإعلامية والإعلانية، حيث توجد مكتبة صوتية ومئات من الفيديوهات التي حصدت مشاهدات مليونية. بل إن (مجلة الحج والعمرة) والتي تطل علينا شهرياً بحُلّة أنيقة وطباعة فاخرة ترصد كل إنجازات الدولة وجهودها في العهد الميمون بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ حيث تحقَّقت معجزات من خلال إشرافهما ومتابعتهما، ومتابعة لجنة الحج العليا، ولجنة الحج المركزية لكافة خدمات الحج والعمرة.



وتستحق الوزارة ما حصلت عليه من جائزتين ضمن رحلة الجسد والروح الإعلامية الأولى: عن فيلم (مناسك 1451هـ -2030م)، وحقق جائزة أفضل إبداع إعلامي للقطاع الحكومي خلال موسم حج 1439هـ، والثانية: لوكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة لأفضل وسم رقمي للأعمال الإبداعية الإعلامية للقطاع الحكومي عن وسم (نحبك يا ضيف الرحمن).



وها هي الوزارة تسير الآن نحو استراتيجية تحسين، وإثر تجربة ضيوف الرحمن، من خلال الثقافة التراثية بمكة المكرمة والمدينة المنورة.. وحتماً سيكون ذلك باستخدام تقنيات عالية ومتطورة لتصبح تجربة الحج الحاج والمعتمر .. رحلة لا تُنسَى.

نقلا عن "المدينة"