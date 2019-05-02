ليلة ملكية

الليلة يتجدد اللقاء الملكي المعتاد بتشرف الرياضيين بيوم تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» لنهائي أغلى البطولات في يوم تكريم الرياضة والرياضيين.. في يوم المحبة والولاء للوطن ورياضته.. في يوم يمثل فيه الاتحاد والتعاون كل الرياضيين وينوبون عنهم بشرف مصافحة ولي أمرنا في تتويج يستحقانه.

اليوم كل الرياضيين سيكونون سعداء بأن ملكنا وقائد مسيرتنا وراعي نهضتنا يخصص كثيرًا من وقته الثمين لمشاركة أبنائه ومواطنيه فرحتهم ورعاية أهم بطولاتهم التي تحمل أهم الأسماء وأغلى الناس.

اليوم.. الاتحاد يدافع عن لقبه الذي يحمله ويحتفل بعودته المظفرة إلى الواجهة بعد أن أعتقد الجميع أن العميد يحتاج لكثير من الوقت ليعود ولكنه الاتحاد الكبير بتاريخه وإنجازاته ورجاله، فيما خصمه الفريق المثير والممتع أياكس الخليج فريق التعاون سيكون خصماً شرساً وصعباً وهو يستعيد أمجاد ثلاثين سنة خلت من وصوله للنهائي الملكي ولكنه هذه المرة مختلف شكلاً ومضموناً وهدفاً.. والاتحاد والتعاون لا يوجد أحق منهما في الوصول للنهائي الكبير، فهما أفضل من يلعب كرة قدم في الوقت الراهن ولا أدل على ذلك من تجاوزهما المتنافسين على الدوري الهلال والنصر بنتائج كبيرة وفوزهما مرتين في الدوري والكأس وعلى الفريقين، لذلك نتوقع أن نشاهد لقاء ممتعاً وشرساً وراقياً بين النمور والذئاب، الحدث فيها سيكون فوز التعاون لأول مرة في تاريخه، أما غير ذلك فسيظل أمراً عادياً ومعتاداً فالاتحاد تعود على الألقاب..

مبروك للفريقين وللرياضيين في يوم الفرح الكبير..

والمجد للمملكة العربية السعودية..

نقلاً عن "الجزيرة"