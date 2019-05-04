المخاطرة في السياحة الخارجية

بدأت الإجازة الصيفية، وبدأت بعض العوائل السعودية ممَّن لديها القدرة المادية للاستعداد للسفر وفقًا لعادتها السنوية، وذلك لأسبابٍ مختلفة منها: التسوُّق والترفيه، ومنها الهروب من الطقس الحار والاستمتاع بطقسٍ معتدل، ومنها الاستكشاف والتعرُّف على مواقع ومدن جديدة، ومنها زيارة الأصدقاء، وبالرغم من ارتفاع عدد الرحلات السياحية للمملكة في صيف عام 2018م بنسبة 12% عن صيف عام 2017م، وانخفاض مصروفات السياح السعوديين خارج المملكة في صيف عام 2018م بنسبة 5% تقريبًا عن عام 2017م، فقد كانت أكثر ثلاث وجهات للسعوديين خلال الثلاث سنوات الماضية محصورة في كُلٍّ مِن البحرين والإمارات ومصر.



بعض العوائل السعودية والتي اعتادت على السياحة الصيفية إلى دولةٍ ما، قد لا تراعي المتغيرات والأوضاع والمخاطر التي استجدت هناك والظروف الجديدة التي يمكن أن تتعرَّض لها في تلك الدولة، ظنًا منها أنها قد اعتادت للسفر إلى تلك الدولة منذ عدة سنوات، وأنها على علمٍ ودراية بسُكَّانها، وقد تتجاهل تلك الأُسر التحذيرات التي تصلها بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية في تلك الدول، ومنها تركيا، التي أبرزت وسائل الإعلام مُؤخَّرًا حجم ارتفاع حوادث السرقات والابتزاز والاعتداءات العنصرية، مما ساهم في انخفاض نسبة السياح بشكلٍ كبير.



نشرت صحيفة «المدينة» يوم الخميس الماضي تقريرًا عن آراء بعض المختصين بشأن انخفاض السياحة إلى تركيا، منها تردي الأوضاع الأمنية، وتزايد حالات استهداف السياح السعوديين، إذ أفاد أحد المستشارين السياحيين عن اختفاء 1006 من السياح السعوديين في تركيا، إضافةً إلى توفر أماكن مشابهة في دولٍ أخرى بأسعارٍ منافسة، وقد ساهمت تلك العوامل في انخفاض السياح السعوديين ليحلّوا في المرتبة 11 بعد أن كانوا في المرتبة 4، في الوقت الذي هبطت فيه الليرة التركية بنسبة 9% مقابل الدولار منذ مطلع العام الحالي.



لا أعرف ما الذي يُجبر بعض العوائل والأسر السعودية أن تُغامر وتُخاطر بأبنائها وتذهب إلى دولةٍ غير مستقرة، تتردَّى فيها الأوضاع الأمنية من جهة، ويُستَهدَف فيها السياح السعوديون من جهةٍ أخرى، وتنتشر فيها العصابات، مما أدَّى إلى ارتفاع معدل الجريمة من 3 إلى 7 جرائم يوميًا، فضلا عن سحب العديد من رجال الأعمال استثماراتهم العقارية بعد ارتفاع الضرائب وانخفاض العملة، وظهور العديد من التصريحات الإعلامية المتنوعة الصريحة والمبطنة ضد المملكة؟.



على السياح السعوديين أن يتوقَّفوا عن التوجُّه إلى دولٍ مثل تركيا، حيث إنهم مُستَهدَفون فيها، سواءٌ كان أمنيًا أو حتى اقتصاديًا، لأنهم يتم استغلالهم ماديًا برفع الأسعار عليهم بشكلٍ مضاعف، والتحايل عليهم، بل والتطاول عليهم أحيانًا، والمسّ بكرامتهم بأسلوبٍ فيه من الرعونة والغِلظة ما يُنفِّر أي سائح من أن يُفكِّر في زيارة مثل تلك الدولة.

نقلا عن "المدينة"