لماذا غابت ضمائر أولئك؟!

الأسبوع الماضي أعلنت «الهيئة العامة للمنافسة» عن قيام خمسة مطاعم بالاتفاق على رفع الأسعار والعمل على تثبيتها؛ فكان ثبوت مخالفتها؛ ليصدر عليها حكم قضائي نافِذ؛ وذلك بتغريمها ما مجموعه مليون وتسعمائة ألف ريال، وكذا التشهير فيها عبر وسائل الإعلام؛ والمؤسف أن تلك المطاعم شهيرة وكبيرة، وقد سبقها إلى ذلك قبل أشهر أخرى أكبر وأكثر انتشاراً؛ والغريب أن كلها تكسب الكثير والكثير جداً؛ فليست بحاجة لمثل تلك الممارسات الدنيئة!



* وهنا أنا مؤمن بأننا لا نعيش في مجتمعٍ ملائكي؛ ولكني أستغرب جداً من اجتماع مُلاك ومدراء تلك المطاعم وإصرارهم على مصافحة الفساد في أبشع صُوره؛ فلماذا غاب وازعهم الديني وهم يرتكبون تلك الجريمة؟ وأين ضمائرهم الإنسانية؟ وكيف اختفى إحساسهم الوطني؟ أعتقد أن كل ذلك يتطلب تغليظ العقوبة، ودراسة إمكانية تحويل أولئك لأمن الدولة باعتبار ما ارتكبوه من جُرم يتعلق بأمور تمس حياة الناس ولقمة عيشهم؛ فقد يكون وراء الأَكَمَة ما وراءها؟ (أتساءل فقط والرأي عند القانونيين)!



* أيضاً ما أعرفه أن المطاعم عموماً تعتمد في منتجاتها على سِلع مدعومة من الدولة؛ وبالتالي فالمنطق ينادي بأن يكون لها تسعيرة ثابتة؛ يتم تعميمها ومتابعة تطبيقها؛ ولكن يبدو أن تلك الخطوة غائبة وحائرة بين صلاحية «وزارتي التجارة والبلديات».



* أخيراً شكراً من الأعماق لـ»الهيئة العامة للمنافسة» لمحاولتها متابعة الأسواق، ومعاقبة من يتلاعبون ويعملون على القفز فيها على الأنظمة؛ ولكن هناك دور مهم للمستهلكين في مثل تلك القضايا، وهو مقاطعة أية منشأة تصدر عليها أحكام قضائية؛ فصدقوني الإجماع على ذلك واتساع نطاقه خير رادع؛ إذ سيكبد تلك المؤسسات أو المنشآت المزيد من الخسائر؛ كما أن نتائجه المؤلمة اقتصادياً ستكون عبرة وعظة للغير.

نقلا عن "المدينة"