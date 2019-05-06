تغيير نمط الحياة الاجتماعية في رمضان



يهلّ شهر رمضان المُبارك بسلوكيّات فردية وجماعية تتضمّن انعكاس نمط النوم والاستيقاظ بشكلٍ حادٍّ ومفاجئ، وهو أمرٌ غير صحي، فالإنسان كائنٌ نهاريٌّ ينامُ ليلاً ويصحو نهاراً. ونتيجة الإخلال بهذا النظام الحيوي الفِطري، ترزحُ وظائفُ الجسم وهرموناتُه تحت ضغوطاتٍ شديدة تتسبب في مُضاعفات بدنية ونفسيةٍ حادة ومُزمنة.



وبهذا التغيير الفُجائي والجذري في نمَط الحياة الاجتماعية، يتعرّض الإنسان لرداءة طبيعة النوم وتعكّر المزاج والإعياء في نهار رمضان، نتيجة اضطراب إفراز هرموناتٍ كالميلاتونين والكورتيزول. ومما يزيد المُشكلة تعقيداً، الإفراط في سلوكيات الترفيه الاجتماعي كالانجراف مع موجات المُسلسلات والبرامج التليفزيونية حتى ساعات الفجر الأولى، مما يُحفّز على السّهر وتأخّر مرحلة النوم لما بعد صلاة الفجر.



أرى أن عدداً من السُّلوكيات الاجتماعية والغذائية لكثير من الأفراد في شهر رمضان المُبارك، قد تندرج تحت مُسمّى «الهستيريا الجماعية»، نتيجة العدوى النفسية التي تنتشر في العقل الجمعي بصورةٍ سريعة لا واعية، ويتم الترويج لها عن طريق الإيحاءات الاجتماعية والإعلامية والإعلانية، فتتسبب تلقائياً في تغيير السُّلوك العام لجمهور الناس بصورةٍ قوية جذرية وغيرِ صحية، قد تُخرج الشهر الكريم عن مقاصده الشرعية، ومن المعلوم أن أداء الشعائر الدينية والعبادات اليومية في رمضان على مرّ السنوات الخالية، لم يكن يلزم حدوث هذه التغييرات الشديدة في نمط سلوكيات الحياة الاجتماعية.



ونتيجةً لذلك، يتعرّض كثيرون لاضطراباتِ نومٍ ومزاج، نظراً لاختلال ساعات النوم والاستيقاظ واضطراب الساعة الحيوية للجسم، قد تستمرُّ لأسابيع وشهور طويلة بعد انقضاء الشهر الفضيل.



كما يعاني بعضُهم من التُّخمة واضطرابات الجهاز الهضمي، وصعوبة نزول الوزن بل وزيادته، نتيجة تناول كمّياتٍ كبيرة من الطعام بسعراتٍ حرارية عالية في أوقات محدودة وغيـر اعتيادية، مما يُساهم في اضطراب عمليةِ التمثيل الغذائي (الأيض) وتخزين السُّعرات الحرارية.



ومما يُستفاد من سورة (المزمّل)، إرشاداتٌ إلهية حول قيام الليل، أشار فيها سبحانه وتعالى إلى تقسيماتٍ وقتية مُناسبة لمن أراد الصلاة بالليل بحسْب جهده وإيمانه، مما يدعمُ ضرورة تنظيم الأوقات وأخذ قسطٍ من الراحة والنوم خلال ساعات الليل للاستعانة على قيامه، والتخفيف عن عباده بعدم قضاء ساعاته كلّها في الصلاة، بل اختيار أوقاتٍ منه للقيام، وأخرى للمنام الذي يحتاجونه بهيئتهم الإنسانية الضعيفة التي فطرهم الله عليها.

*نقلاً عن صحيفة "المدينة"