مؤتمر الوسطية والاعتدال

يسَّرَ الله لدولتنا المباركة المملكة العربية السعودية انتهاج سبيل الاعتدال، وعدم التزحزح عنه قِيدَ أنملةٍ؛ لأنها تحكم الشرع الحنيف، وتستند أنظمتها إلى أحكام الفقه الإسلامي الذي كان إليه الـمُنتهى في الاتّزان والاعتدال..

من حقِّ أمة الإسلام أن تغتبط بما حباها الله من النعم العظيمة، والمنن الجسيمة، حيث اجتباها وجعلها خير أمةٍ أخرجت للناس، وبعث إليها أفضل رسله الكرام، وخصّها بشريعةٍ لن تنسخها شريعة، بل هي باقية شاملة تصلح لكل الأزمان، وتناسب كل الأجناس، ولا توجد مزيّةٌ حقيقيةٌ، ولا فضيلةٌ ثابتةٌ إلا وللإسلام فيها الحظُّ الأوفر، كيف لا وهو الدين الذي رضي الله لهذه الأمة وامتنّ عليها بذلك فقال: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً).

ومن مزايا الإسلام العظيمة كونه دين الاعتدال والوسطية، والتيسير والرفق، ولا يقف على جليّة ذلك إلا دارسو الشريعة، العارفون بكليات الشرع، والمطّلعون على كثيرٍ من جزئيات أحكامه، والاعتدالُ عبارةٌ عن خطٍّ وسطٍ بين طرفين مذمومين هما الإفراط والتفريط، والإسلام هو دين الاعتدال والوسطية، لا يُقرُّ الغلوّ ولا التقصير والإخلال، ومن مظاهر محاربته للغلو والإفراط ما يلي:

أولاً: النصوص الناهية عن الغلوّ، الموجبة للاعتدال، ومنها قولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ»، وقولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ» أخرجه البخاري.

ثانياً: أن العبادات البدنية الـمُرغب فيها لم يؤذن بالغلو فيها، فلم يُشرع استغراق الليل في الصلاة، بل المشروع تجزئته بين الصلاة والراحة وشؤون الحياة، كما لا يُشرعُ صيام الدهر ولا وصال الصوم، ولا التبذير في الصدقة، بل إن من أهم قواعد الوسطية ما أُنزل في الصدقة من قوله تعالى: (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً).

وكان النبي صلى الله عليه وسلم لشدة حرصه على مصلحة الأمة لا يبلغه عن أحدٍ من أصحابه مبدأ من مبادئ الغلوّ إلا بادر بكفِّهِ وزجره عنه، فقد ردّ على بعضهم التّبتّل، والعزوف عن النساء تفرّغاً للعبادة، ولم يأذن لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما بصوم الدهر وقيام الليل كله، وعن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي».

ثالثاً: أن الإسلام دين السماحة والتيسير، ولا تخلو تشريعاته في العبادات والمعاملات من تسهيلاتٍ ورخصٍ تنمُّ على رفع الحرج والإصْرِ عن الأمة، وتكون كفيلة بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، والغلوّ مُناقضٌ لهذه السماحة وهذا التيسير، فإنما يكون الغلوّ بتجاوز حدود الشرع؛ ولهذا سمّى الله تعالى بعض أنواع الغلوّ اعتداءً فقال: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)، بل إن الغالي يتناسى ما أرسى الإسلام من دعائم الاعتدال، ويتخيّلُ بفهمه السقيم أن تنطّعه، وتطرّفه أهدى سبيلاً، وأقوم منهجاً من الوقوف عند حدود الشرع، والالتزام بقواعده.

أما التفريط فهو ثاني الطرفي المذمومين، وهو الإخلال بواجب التّعبّد، بمخالفة الأوامر، واقتحام المنهيات، والعزوف عن فعل الخيرات، والواجب على المسلم عدم التفريط، ونصوص الوحيين متضافرة على ذمِّ التفريط في جنب الله، والحث على الاجتهاد في الطاعة، واستثمار الوقت فيما ينفع، وقد يسَّرَ الله لدولتنا المباركة المملكة العربية السعودية انتهاج سبيل الاعتدال، وعدم التزحزح عنه قِيدَ أنملةٍ؛ لأنها تحكم الشرع الحنيف، وتستند أنظمتها إلى أحكام الفقه الإسلامي الذي كان إليه الـمُنتهى في الاتّزان والاعتدال، ومن مظاهر اهتمامها بذلك رعاية خادم الحرمين الشريفين سلمه الله تعالى لمؤتمر (قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة واللقاء التاريخي لإعلان وثيقة مكة المكرمة ) الذي نفّذته رابطة العالم الإسلامي، وافتتحه سمو أمير منطقة مكة المكرمة سلمه الله تعالى، وفيه تجسيدٌ لدور المملكة في ترسيخ قيم الاعتدال في عالم يعجُّ بتياراتِ الإفراط والتفريط.

*نقلا عن "الرياض".