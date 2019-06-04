ثقافة المترو التي ستقلب المدينة

لا أعلم ما الذي ستكون عليه الرياض بعد تشغيل المترو، مشروع كهذا يعدّ من أهم المشروعات، لا يقتصر دوره على النقل كما يبدو من التخطيط الأولي، سيغير من التركيبة الثقافية والعقارية والإنسانية في المدينة، سيخرج إنسان المدينة من عزلته إلى فضاء ممتلئ بالبشر، ثقافة التنقل بالسيارة ومتفرداً تساهم في عزلة أهل المدينة كما هي حالنا اليوم في الرياض.

لم أتبين بوضوح كافٍ أن هناك بشراً يختلفون عني إلا في الأماكن العامة وعلى رأسها التنقل في المترو والباصات العامة، عندما تحشر مع ناس لم تلقهم من قبل وربما لن تلتقي بهم مرة أخرى ستمر بتجربة فريدة ومثيرة، تتفرج على العالم والعالم يتفرج عليك، تجلس أمامك أم مع أطفالها وإلى جوارها ثلاثة شباب يثرثرون، يليهم رجل في ملابس فاخرة وهكذا سترى عالماً لا يربطه ببعضه البعض سوى الإنسانية وهذه القاطرة المقفلة.

الجلوس في المترو يختلف جذرياً عن الجلوس في مقهى عام أو حتى في طائرة، في الطائرة سترى في الباص رجلاً متوتراً وآخر ربما مجنوناً وآخر ربما يكون متعاطياً مخدراً أو مسكراً وآخر هارباً من خطب ما وثالثاً يبحلق في وجوه الناس لأهداف تخصه. البشر الذين تظن أنهم بعيدون عن حياتك ولا صلة لك بهم ستراهم أمامك وفي أي لحظة وربما تضطر أن ينشأ بينك وبينهم اتصال، بالمترو لم تعد المدينة كما صممتها بنفسك، الناس تقرب ناساً وتبعد ناساً.

ستتعلم من حشود الركاب قراءة الحركات والعيون واختيار الملابس سيرتفع حسك الأمني والأخلاقي.

ركوب المترو ليس اختيارياً كما تظن حتى وإن كنت تمتلك سيارة، سيأتي يوم تضطر أن تنحشر فيه وتتعود عليه، في الاحتفالات المكتظة، في المباريات الجماهيرية، في المناسبات التي تزدحم بها السيارات وفي أوقات الذروة في أيام العمل، مهما ابتعدت عن النقل الجماعي سيكون جزءاً من حياتك.

المترو والباصات شريان الحياة في المدن الكبرى، كثيراً ما تساءلت ما الذي سيحل بلندن لو توقف المترو عن العمل، في كل اتجاه يأخذني خيالي أرى أن لندن سوف تموت، ستتوقف عن الحياة، نفس المصير ستواجهه كل المدن الكبرى: نيويورك وتورنتو وطوكيو وستنال الرياض نفس المصير خلال العشر سنوات المقبلة التي سيجري فيها التحول إلى ثقافة النقل العام.

سيتتابع تحول الرياض إلى المترو حتى يصبح شريانها، سيرتبط بكل شيء حي وحيوي في المدينة به،

يوم افتتاح المترو لن يكون كأي يوم ولكنه يوم سيغير كل الأيام التي ستأتي بعده.

*نقلاً عن "الرياض"