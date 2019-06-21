الوزير والتدخين؟!

كانت دعوة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة للتوقف عن التدخين فاعلة جداً، لا سيما وأنها ترتكز على أرقام وحقائق خاصة بمجتمعنا، صدمت كثيراً من ممارسي هذه العادة السيئة.. ويبدو لي من خلال النشاط الكبير للوزارة ذلك الذي جعلها تحظى بجائزة دولية لدورها الفاعل بمكافحة التدخين، وكأنها صاحبة الوضع الأفضل في تحقيق رؤية المملكة في تعزير الصحة العامة ضمن رؤية المملكة 2030، ورفع متوسط العمر بمشيئة الله من 74 عاماً إلى 80 عاماً.. "كما تبحث الرؤية"، ولمسنا ذلك من خلال تطور الخدمات ورقي التعامل وسهولة الإجراءات.

نعود إلى إشكالية التدخين ووفق بحث تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن ترك التدخين أنه يعجل بعودة الصحة وتحسنها ومنع اضطرابات النوم .. وهو الأمر الذي لفت أحد الأصدقاء المدخنين لا سيما وأن معاناته مع النوم والصحة بلغت حد القلق والتوتر.

الأكيد ومن خلال الصديق نفسه وبعد مرور ستة أشهر على ترك التدخين أن اضطرابات النوم قد رحلت، وصداع الصباح المصاحب بـ"شين النفس" قد اختفى.. وما يبعث على السعادة لديه أكثر أن النواحي الجنسية باتت أفضل وأكثر انسجاماً مع أم العيال، ناهيك عن أنه لا سعال ينغص التقارب، ولا رائحة كريهة تمنع التواصل.

وبعد التجربة الرائعة أصبح من حقي أن أسأل: إذا كانت هذه كلها سلبيات ظاهرة وملموسة ويعانيها كل المدخنين، فلماذا الاستمرار مع هذه العادة الخبيثة؟.. فالتبغ ضد الحياة لأنه طارد للصحة، فهل من برأسه عقل يقدم على هذه المنغصات والمؤثرات السلبية؟ ناهيك عما تسببه من أمراض وسوء في عمل الأجهزة التي يمر بها هذا الدخان السام.

كل يتمنى الصحة والتنعم بها، لكن هناك من يتبع شهواته حتى لو كان فيها تدميره، وهو ما يثير الغرابة، حتى إنك حين تطلب من شخص مدخن أن يضع أنفه قريباً من عادم السيارة فهو بلا شك سيشير إليك بأن طلبك مجنون لما سيحمله عليه من أضرار، يفعل ذلك وهو يتجاوز ليحمل معايير مستقبله الصحي في جيبه وعبر سجائره التي يدمن عليها من فرط ضعف نفسي لا يحتمله إلا بما يزيده سوءاً.

التدخين آفة ضارة تفتك بمجتمعنا، وبكل أسف أنها باتت تنتشر بين المراهقين والفتيات، يشجع عليها ضعف الرقابة، وسوء وسائل التوعية والتوجيه.. وعليه من الجدير جداً أن تكون وزارة التربية والتعليم سبيلاً أساساً للتوعية والإرشاد، لتدعم الجهود الكبيرة لوزارة الصحة ووزيرها، ولا بأس إن احتوت المقررات مناهج تشير إلى كل ما يخص الأخطار المحدقة بالصحة، وكل ما يساعد على النفور من هذه العادة السيئة من خلال التركيز على أخطارها بالأمثلة والصور والاستعانة بالمعلمين القادرين على إيصال الرسائل الخاصة بذلك.

*نقلا عن الرياض