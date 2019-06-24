ليكون الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاء في المملكة

كانت الشكوك تدور حول الذكاء الصناعي AI منذ السبيعنات الميلادية حيث كانت تعيقه أشياء كثيرة أولها أن أغلب الإنفاق العلمي كان يعود إلى مؤسسات عسكرية أكثر مما تكون استثمارية، ثانياً تطور الاستثمارات الخاصة لرفع كفاءة الذكاء الاصطناعي لمواجهة انخفاض النمو السكاني العالمي -حالياً النمو السكاني 1.1 % ومتوقع أن ينخفض أكثر- متوسط الأعمار في ارتفاع والمخاوف تتزايد من الشيخوخة، ثالثاً تطور البيئة المعرفية فمستوى الأجهزة والتقنية تضاعف، والأهم هو توفر البيانات بشكل كبير ومتنوع بفضل تطور العالم الرقمي.

إن أي نمو اقتصادي يعتمد على ثلاثة مدخلات هي: الإنسان العامل، والآلة المنتجة، وثالثاً التقنية التي ترفع إنتاجية الآلة والتعليم الذي يرفع إنتاجية العامل.

الذكاء الاصطناعي ليس منتجاً محدداً، بل هو تقنية تعمل عبر خوارزمية محددة لتحقيق أهداف متنوعة ومختلفة التعقيد من أعمال روتينية إلى مستوى معقد من التنبؤ والمراقبة والفهم والربط، لذلك هي تحتاج كمية معلومات كبيرة وكلما زادت وتطورت الخوارزمية كلما زادت قدرة الربط والتنبؤ والتدقيق على مستويات أكثر تنوعاً واختلافاً.

لذلك قدرت AG أن حجم الإضافة للاقتصاد العالمي قد يصل إلى 2.95 ترليون دولار خلال العقد المقبل، وتقدر أن تزداد فرص العمل وليس العكس، وبالنسبة للمملكة قدرت PWC أن يضيف 135 مليار دولار بإضافة توازي 12.4 % من الناتج المحلي عام 2030، وهو معدل جيد، لكن الأمر ليس بهذه البساطة، فمن أجل تحقيق هذا المعدل نحتاج أن نطور التشريعات والسياسات لتحفيز تخزين المعلومات وتوفرها والحفاظ على خصوصيتها وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال، لذلك الصين بفضل تطور التشريعات وتوفر البيانات والاستثمارات فنقدر أن يصل حجم إضافة AI إلى 26 % من ناتجها المحلي.

المملكة يوجد بها مجالات عديدة ممكن أن يساهم الذكاء الاصطناعي في تطورها، أولها الخدمات الطبية في رفع إنتاجية المستشفيات وارتفاع قدرتها في تغطية عدد أكبر من المرضى -بحث لجامعة Heidelberg يكشف قدرة الخوارزمية على كشف حالات سرطان تفوق الطبيب العادي خلال وقت أوجز، صناعة النفط والغاز تقدر (ماكنزي) أن تضيف لها بما يقدر 127 مليار عالمياً، وpwc تتوقع أن تستفيد دول الخليج 78 مليار دولار في مجال تنظيم الطاقة الكهربائية عبر AI.

قائمة مجالات الذكاء الاصطناعي في المملكة كثيرة لكنها تحتاج لبيئة تعزز المعلومات -تقدر IDC أن حجم المعلومات المتوفر عالمياً يتضاعف كل عامين- لتجعلها أكثر ذكاء وقدرة.

*نقلا عن الرياض