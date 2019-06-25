وسائل التواصل ونسب الطلاق

نشرت صحيفة «المدينة» بالأمس تقريراً موسعاً عن قضية الطلاق وأشارت في ذلك التقرير بأنه بالرغم من الجهود التوعوية المختلفة إلا أن معدلات الطلاق لا تزال مرتفعة وتمثل تهديداً كبيراً لاستقرار الأسرة والتي هي الركيزة الأساسية للمجتمعات، كما استعرض التقرير الأسباب التي تقود للطلاق وخاصة في السنوات الأولى، معتبراً وسائل التواصل



الاجتماعي وتأثيرها من أبرز تلك الأسباب.



بعض المختصين لا يقر بوجود مشكلة (ارتفاع نسب الطلاق) ويفيد بأن الإحصاءات المعلنة تضم العديد من المغالطات لأن طريقة احتساب تلك الحالات مختلفة، فلدينا حالة طلاق واحدة مقابل 1000 نسمة ولو تم احتساب عدد حالات الأسر المطلقة مقارنة بالأسر المستقرة فستكون النسبة 0,02% فقط، أما الإحصائية التي نشرت من قبل وزارة العدل فتشير إلى أن نسب الطلاق تراجعت خلال الأشهر التسع الأولى من هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنسبة 13,6%، هذا بالرغم من احصائية وزارة العدل تشير إلى أن نسبة توثيق صكوك الطلاق مقارنة بما تم توثيقه من عقود زواج خلال الخمس سنوات الماضية في المتوسط 38,2%، وقد ساهمت تلك الاختلافات في توثيق إحصاءات نسب الطلاق إلى قيام جمعية المودة للتنمية الأسرية في منطقة مكة المكرمة بتوقيع شراكة استراتيجية مع مجلس شؤون الأسرة لبناء المؤشر الوطني لاحتساب حالات الطلاق مما يساهم في التعرف على حقيقة الوضع الراهن والكشف عن الحجم الحقيقي لتلك المشكلة التي تؤرق المجتمع.



بعض الأزواج إنغمسوا اليوم في وسائل التواصل الاجتماعية فأصبحت شغلهم الشاغل فهم ينامون وهم يستعرضون تلك الوسائل ويستيقظون على شاشاتها حتى أصبحت المرجع الأساسي للعديد من أمورهم الزوجية، وذلك التعلق قاد البعض للإنخراط في المقارنات المبالغ فيها والموجودة في تلك الوسائل فجعل من مشاهير تلك الوسائل نموذجًا له فإذا ما طرحت قضية استشهد أحد أطراف الحياة الزوجية بذلك المشهور أو المشهورة وكيف كانت ردة فعلها وهم لا يعرفون بأن بعض أولئك المشاهير يظهرون في أفضل حالاتهم ويتصنعون بعض المواقف من أجل كسب المزيد من الجمهور، وهكذا أثرت تلك الوسائل الاجتماعية في تنظيم الحياة الزوجية وتحديد أولوياتها وجعل المادة المحور الأساسي الذي يقوم عليه بيت الزوجية.



لقد أكد ذلك التقرير بأن من أبرز أسباب الطلاق هي انشغال الزوجة أو الزوج بوسائل التواصل وإهمال مسؤولياتهم الأساسية وهو أمر لا يحتاج إلى دراسة أو اثبات، فبالفعل ألهت تلك الوسائل بشكل خاص وأجهزة الجوال وغيرها من وسائل الإعلام بشكل عام العديد من الأزواج لكي يؤدوا دورهم الصحيح في بيت الزوجية مما ساهم بشكل مباشر في زعزعة استقرار ذلك المنزل وتفرق الأسرة.

*نقلا عن المدينة