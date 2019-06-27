التقى الملك سلمان، يوم الاثنين الماضي، بمنسوبي الرياضة. وأشار الملك إلى اهتمام الدولة بالرياضة والشباب، وأهمية بذل الجهد لرفع اسم السعودية عالياً، وتطورها وفق أعلى المعايير. ومعروف أن الرياضة هي من أكثر المجالات جذباً للشباب، وأن أي منجز عالمي فيها، سيلفت النظر للدولة، وبالتالي لبقية منجزاتها، كما حدث مع العديد من إنجازاتنا الرياضية، في كرة القدم وغيرها من الألعاب.

على المستوى المحلي، تخلق الرياضة حالة من التنافس بين الأندية من جهة، وبين الجماهير الشباب من جهة أخرى. وربما سيكون لحديث الملك مع مسؤولي الأندية، ومع أبرز الإعلاميين الرياضيين الذين تشرفوا بحضور اللقاء، تأثير إيجابي عليهم، ليسخروا جهودهم وصحافتهم وبرامجهم، لنبذ التعصب وتكريس مفاهيم التنافس الشريف؛ ليس أخطر من التعصب على مشاريع الرياضة، فبدل أن تكون للبناء، تتحول للهدم. ويجب أن يعرف مَنْ تفرغوا للحديث عمّن حضر، وعمّن لم يحضر، بأنهم يسيؤون لفكرة هذا اللقاء الأبوي الرائع.

* نقلاً عن "الجزيرة"