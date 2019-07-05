"شذيا في جنب بعير"!

مقولة قالها جدي - رحمة الله عليه - حينما يتجمع الأمر على رجل ذي همة وقوة ومنعة، فينفضهم كما ينفض البعير الذبابة، فأصبحت من الأقوال المأثورة، والشذيا كما يعرفها مربو الإبل بأنها ذبابة الجمل، ولا يعيرها الجمل أي اهتمام، فهي بطبيعة الحال ذبابة وهو جمل، والفارق كبير.

وكما يقولون في أمثالهم المأثورة والتي تختصر مقالاً أو كتاباً أو عدداً من الصفحات في كلمة واحدة لما لهم من بلاغة هي ديدنهم: «ما خلى الأول للتالي شيء» في كلمة واحدة تختصر مجالات حياتهم في كلمات تتوارثها الأجيال!

ودائماً أبداً تكون الشذيا أو قل الذبابة، مزعجة ومقلقة؛ لأننا نعلم جميعنا أنها محملة بالأوبئة والميكروبات، وكذلك الأفكار المتطرفة والملوثة في مستنقعات الفكر الراكد، فلا تبرح أن تترك خلفها سوى الحمى، والملاريا، وكل الأمراض المستوطنة!

ولذلك فلا عجب أن تأتي القذائف المسيرة وغير المسيرة من جماعة أهلكها الجوع والمرض والجهل، وهو ثالوث الموت بلا جدال بالرغم من أن المملكة العربية السعودية قد بذلت جل جهدها في الإنفاق على التعليم والصحة في اليمن حتى باتت الخزانة اليمنية بالريال السعودي، وبالرغم ما يحمله اليمن الشقيق من حضارة تضرب جذورها في عمق الحضارة الإنسانية بكل مقاييسها العالمية كونها الجزء الأقدم في الجزيرة العربية ملتقى القارات، وبالرغم من عراقتها العلمية والمدنية، فصنعاء هي أول مدينة أسست على وجه الأرض، كما ورد في تاريخ الحضارة العربية ونوادر المخطوطات الأثرية، إلا أن جماعة من الميليشيات مأجورة ممن تم تصنيعها باستغلال جهلهم وضعفهم، بل قل طموحاتهم الزائفة جعلتهم يعتقدون أنهم نافذون وأنهم قادرون وأنهم صانعون؛ وفي الوقت ذاته هم أدوات واضحة المعالم للإرهاب الإيراني لزعزعة الأمن الإقليمي والدولي، وللفت النظر لما يجري في إيران من حصار أميركي! فهل يعلم هؤلاء أنهم دون غيرهم وقود الحرب التي لا يعلمون مداها؟ تساؤل ملح إجابته تكمن في الجهل المدقع في عقول هؤلاء المأجورين، والذين يضعون أنفسهم على فوهات المدافع من دون وعي هذا أولاً!

ثانياً: كتبت «الرياض» في مقالها الافتتاحي تحت عنوان «الجريمة والعقاب» جراء ضرب مطار أبها المتكرر واستهداف المدنيين الآمنين بأسلحة محرمة دولياً، تقول: «هي (جريمة حرب) خرقت بشكل صارخ وفاضح كل الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية دون وجود أي رادع أخلاقي أو إنساني ينأى بنفسه عن استهداف منشأة مدنية، في إصرار على إحداث أضرار في صفوف المدنيين الذين كفلت كل الأعراف والقوانين حمايتهم وضمان أمنهم وسلامتهم، ولكن الحوثي تصرف وكأن كل تلك الأعراف والمواثيق لا وجود لها أو بالأحرى لا قيمة لها عنده كونه ميليشيا إرهابية مارقة لا يعنيها ما يتعلق بالأعراف والقوانين، همها الأول والأخير إرضاء سادتها في طهران، ومحاولة فك الخناق عنهم بتحويل الأنظار عما هم فيه من موقف أقل ما يقال عنه إنه حرج جداً لن يخرجوا منه كما يريدون أو يتوقعون عبر الممارسات الإرهابية لأذنابهم في المنطقة.»

وهنا نطرح السؤال الملح والذي طرحه أيضاً مقال الافتتاحية، وهو: أين العالم الذي يقيم الدنيا ولا يقعدها حين يختفي فرد ثم نكتشف أنه انضم إلى ميليشيات الإرهاب، ويقيم الدنيا ولا يقعدها حين يعاقب مجرم في حق دولته بالتخابر عليها أو تأجير قلمه ضدها، ويهز الأرض صوته في مناداته بحقوق الإنسان الواهية - غير المفعَّلة - سوى لمآرب مأجورة فضحنا أهدافها على مر السنوات، وهذا لم يعد بخافٍ على أحد.

«الرياض» تتساءل في افتتاحيتها عن الصوت العالمي الصامت جراء هذه الأفعال التي تعد جرائم إنسانية بكل المقاييس، ولم نر أو نسمع رداً أو إجابة على سؤال «الرياض»؛ ذلك لأن الإجابة تكمن في أن هذه الهيئات والمنظمات مأجورة مشتراة لمن يدفع أكثر في مزاد علني يعلمه العالم كله، وتأسست على أغراض تدخّلية في شؤون بلاد الله، فأصبحت «حصان طروادة» بلا شك.

إن وطني الأبي «المملكة العربية السعودية» لاتزال تنتهج نهج الفارس العربي، فتحترم المواثيق، وتواجه في العلن، وتنذر قبل الحرب، وتعمل على كل ما ورثته من أعراف الفروسية العربية، لكنني أعتقد أن العالم لم يعد يأبه سوى بالإرهابيين والمارقين على القانون سواء كان دولياً أو محلياً، فهو من طالب بالتغيير، وعمل له أكاديميات إحداها في قطر لتغير العالم من ساحة الفرسان إلى سوق المارقين والرويبضة، كما سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا أعتقد أن الرد سيكون عنيفاً على من تجرأ على شبر من أرض الوطن؛ لأن المثل يقول: اتقِ شر الحليم إذا غضب، حينها على العالم الصامت - الذي بات واضحاً أنه يتعمد الصمت - أن يصمت إلى الأبد، إذا ما اتخذت المملكة قراراً رادعاً وعنيفاً ضد هذه الميليشيات المارقة ومن يؤجرها، فأبها ليست ساحة حرب، بل ساحة من الجمال والبهجة والسلام، وليس للمدنيين الآمنين فيها يد طولى في سفك الدماء.

ستظل أبها بجمالها وينابيعها وغاباتها ومياهها الرقراقة وقممها الشامخة المرضعة للسحاب ساحة للجمال وللسياحة والسمر في ليالي الصيف المقمرة؛ ولذا نقول لك يا أبها: كوني هانئة مستقرة بحُماتك وأُسدك، وسنظل نقول دائماً أبداً: إنها شذيا في جنب بعير!

* نقلا عن "الرياض"