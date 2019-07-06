نحن وولي العهد والعالم

أتى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - إلى كرسي المسؤولية وهو يعرف ماذا يريد.. يريد أن تكون المملكة وشعبها في مقدمة دول العالم.. قالها وعمل بها مراراً وتكراراً، لذا فإن كل الأفكار والأطروحات والرؤى منه - حفظه الله - تبلورت في خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.. وليس هذا فحسب، فالإنجازات لا تكاد تخلو منها الأيام والأسابيع في كل مدن الوطن.

تابع العالم الأسبوع الماضي وعلى مدى يومين قمة العشرين في اليابان، والتي كان حضور ولي العهد بها باذخ الفخامة، فقد كان قوياً وواثقاً، ولا يفوتني التعليق على الصورة الجماعية التي تداولها الإعلام العالمي، ظهر - حفظه الله - بالزي السعودي الوطني، وهذا ما يجعلنا نزداد فخراً بكل ما ننتمي له، فكلما احترمت ثقافتك ومكونك احترمك العالم.. ليس هذا فحسب ولكن الكلمة التي ألقاها في الجلسة الختامية باللغة العربية هي رمزية أخرى إلى قوة الحضور بلغتنا العربية، وهذا مصدر فخر واعتزاز، إضافة إلى ما احتوته الكلمة من الأفكار الإيجابية التي تعبر عن توجهاته أن يسود الرخاء ويعم الخير دول العالم، فالتنمية الاقتصادية التي تسعى لها دول العشرين كانت حاضرة في كلمته المهمة في اللقاء.. وهذا دليل لكل الأعمال التي تقوم بها المملكة، فهي دولة إصلاح وتعاون ودعم وإغاثة.

يحترمك العالم عندما تعتز بما تملك من ماضٍ وتاريخ، وبما لديك من مقومات قوة، وهذا ما زرعه فينا ولي العهد - حفظه الله -، ولا يكاد يخلو خطاب من خطاباته من الحديث عن الشعب السعودي الذي هو أنا وأنت وكل أفراد هذا الوطن الكبير.. حديث التشجيع والدعم وبث روح الفخر والاعتزاز بما لدينا من صفات ومقومات، وهذا يزيدنا إيماناً وحباً له ويزيدنا قوة وعزة.

يشكل الإنسان السعودي المرتبة رقم واحد في كل ما يحدث من حولنا من تغيير وتطوير في أعمال الوزارات والهيئات.. والمتابع هنا في المملكة يلاحظ ذلك وعلى مدى الخمس سنوات الماضية.. ولا عجب حينما يقابلني ويتحدث معي الأصدقاء أو الغرباء في أحاديث جادة أو عابرة أن يسجلوا لي إعجابهم بما يحدث من خطط تنظيمية وجهود جماعية وثورة تطويرية.

لن ننسى ولن ينسى العالم ثلاث عبارات مهمة لولي العهد - حفظه الله -: "أعيش بين شعب عظيم وهمة السعوديين كجبل طويق"، "أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط"، "تعزيز التوافق الدولي من خلال ترسيخ مبدأ الحوار الموسع، والاستناد إلى النظام الدولي القائم على المبادئ والمصالح المشتركة".

هذا هو ولي العهد - حفظه الله - معنا ومع كل العالم.

* نقلا عن "الرياض"