رسالة من تحت الماء من أرض السودان

لا أقف في الحياد حين يتعلق الأمر بأهل السودان، فحبي لهم يمتد سنوات تستغرق معظم ما فات من عمري، وكانوا دائما على مسافة قريبة مني أصدقاء ومعارف وزملاء عمل.

أحادثهم بمفردات هي الأقرب للدارجية السودانية المحببة، وأمازحهم وأنا واثق من الروح المرحة والقلوب البيضاء الكامنة فيهم، وأتعامل معهم وكلي ثقة بأنهم على قدر المهمات التي توكل إليهم.

بالأمس، قابلت أحد أصدقائي السودانيين، وكنت قد افتقدت لقاءه زمنا ليس بالقصير، وقد علمت أنه قد جاء للتو من الخرطوم؛ حيث كان يقضي إجازته. سألته عن الأحوال وأنا أعلم بعض المنعطفات الصعبة التي يمر بها بلدهم الشقيق، فوجدت الرجل يتدفق بتفاصيل تكشف أن إرادة السودانيين في حياتهم العادية لا تكدرها عاديات الزمان، ولا تعكر صفاءها أغبرة الرياح.

حدثني الرجل عن زواج شقيقه الأصغر، واصفا كيف أن حفلات الزواج التي كانت تتكثف في ليالي الخرطوم الجميلة قد تحول معظمها إلى احتفالات نهارية.

قال إن متغيرات الحياة قد اختزلت الأعراس التي كانت تمتد لأيام عديدة لتصبح يوما واحدا؛ حيث عقد الزواج، ثم الولائم والاحتفالية عقب العقد مباشرة في صالات الأفراح، ثم يطير الرجل بعروسه إلى شهر العسل.

طبعا هذا لا يمنع أن بيتي العروسين - كما يقول الرجل - يشهدان أجواء احتفالية خاصة قبل يوم الزواج، حيث يسمع الغادي والرائح في شوارع الأحياء السكنية أصوات المحتفيات بالزواج في شكل أغنيات شعبية تسمى أغنيات البنات، وتصدح فيها حناجرهن بألحان شجية يرددن خلالها أغنياتهن الممجدة لصفات العروسين الحميدة.

حتى المآتم تم اختزالها لتصبح في معظم الأحيان يوما أو يومين، حيث يؤكد صديقي أن حياة المدن باتت تضغط لتصبغ طابعها على عادات الريف القديم، إذ كان العزاء يمتد في بيت المتوفى لثلاثة أيام، مع ما في ذلك من رهق وتكاليف مادية عالية على أهل العزاء، بل كثيرا ما ينتهي العزاء بانتهاء مراسم الدفن، وفي ذلك راحة للجميع، خصوصا أن روح المشاركة في تشييع الجثامين عالية بالدرجة التي لا يتخلف فيها أحد، إيمانا بحق الميت على الآخرين بأن يتبعوا جنازته إذا مات.

الرجل بدا سعيدا بإجازته وهو يحكي لي عن دفء التواصل الشعبي المجتمعي في السودان، وعن حب السودانيين لأرض الحرمين منذ فجر الرسالة، وعن روح شعبية وثابة تتطلع لبناء دولة عصرية مستفيدة من أبناء الوطن السوداني وخبراتهم المتعددة في كل المجالات.

سألت صديقي عن الاهتمامات التي تدور في الشارع السوداني، فقال مبتسما إن الإعلام يهتم بالسياسة ومستجداتها، ويغفل عن نبض يسود الحياة رغم هموم المعيشة، فالسودانيون مهتمون بكل ما يدور في الدنيا، من ذلك الفنون، والأدب، والاقتصاد، بل يتابعون بشغف الأحداث الرياضية، ولا سيما في كرة القدم العالمية، ومنهم من يشجع برشلونة وريال مدريد وغيرهما، حيث تأخذ الاهتمامات منحى حيويا قد لا يعرفه كثيرون من الشعوب الأخرى.

الرجل أيضا حدثني عن أحلام لا تخبو في وطنه الذي يدخر قوت العالم.. ليصبح في مركز متقدم وسط شعوب العالم الحديث، مشيرا إلى أن الإرادة متقدة، خصوصا في نفوس الشباب، وأنه يعتقد أن السودان سيظل من أكبر الداعمين لقضايا العرب والأفارقة والإنسانية جمعاء، وأن مستقبلا كبيرا ينتظر ذلك البلد بأراضيه المتسعة ومياهه الغزيرة وثرواته الكامنة في باطن الأرض.

هكذا تبدو إرادة الحياة عالية لدى هؤلاء السمر الجميلين، وهكذا تتوحد عزائمهم من أجل بناء مستقبل مشرق لهم ولأبنائهم، رغم كل المصاعب التي تكتنف بعض الجوانب في المشهد السوداني الحالي.

كل الحب للأشقاء السودانيين، وكل الدعوات الطيبات لهم بالخير والتقدم والازدهار.

* نقلا عن "الرياض"