علاقاتنا مع الدول العربية والإسلامية

اشتباكات الدول العربية والإسلامية مع بعضها البعض مع الأسف معظمها سلبية، يكاد يكون التعاون البناء والأخوي معدوماً، علاقات الدول العربية في جلها على مستوى سياسي فقط وسرعان ما تتحول الإيجابية إلى سلبية.

عندما زار الرئيس السوداني السابق عمر البشير سورية شعرت كما شعر غيري بالدهشة، ما الذي يجمع السودان بسورية غير المشكلات والشعارات؟ ما التجارة البينية بين البلدين؟ ما أسس التعاون السياحي والتعاون القانوني والتعاون الرياضي والتعاون العلمي؟ بحثت عن أي شيء بناء يجمع البلدين في غوغل فلم أجد. لم أقع على اتفاقيات ثنائية تخدم الشعبين، كل ما يجمع العرب كومة من الأوهام صنعها الإعلام العربي في الستينات، لم نمل بعد من تقسيم الدول العربية إلى أجزاء إذا جمعت (بالوحدة) أصبح العرب أعظم أمة في الدنيا. هذي الدولة سلة الغذاء، وهذي تملك عمالة، وهذي تملك رأس المال.. إلخ. كمية من الأوهام والأحلام يتداولها الباحثون العرب المدعوون للثرثرة في أرقى الفنادق.

على مدى سبعين عاماً على دعاوى الوحدة العربية لم تسع الدول الوحدوية إلى بناء علاقات صغيرة بين العرب، لم يفكر الوحدويون في إقامة مسابقة رياضية، ولم يفكر الوحدويون في تصميم شعار تضعه كل دولة عربية على أعلامها كدلالة على وحدة العرب، لم تسع أي دولة من دول شعارات الوحدة إلى اقتراح قانون حماية الملكية المشتركة. يصدر الكتاب في الرياض وبعد عدة أسابيع يخرج عن سيطرة ناشره الأصلي، يصبح ملكاً لكل من يريد أن يسرقه.

أعرف الكثير عن الأدب الإنجليزي وأعرف الكثير عن الأدب الفرنسي والأميركي والفنلندي، ولكني لا أعرف أي شيء عن الأدب الباكستاني، ولا أعرف أي شيء عن حركة الدراما في بنغلاديش، ولا أعرف ما شكل الموسيقى في كازخستان.

أعرف أن باكستان تعاني من مشكلات على الحدود مع أفغانستان، ولا أعرف عن بنغلاديش سوى المشكلات التي تسببها العمالة في المملكة.

لا أجد في مكتباتنا كتباً ألفها كتاب باكستانيون أو صوماليون أو أفغانستانيون، ولم أدع يوماً لحضور حفلة موسيقية تقيمها فرقة أفغانية تراثية، ولم أر تحليلاً نقدياً في صحفنا المحلية عن ديوان شعر إندونيسي أو قراءة عامة للأدب في نيجيريا، لكني أعرف كل المشكلات والسلبيات التي تعيشها هذه الشعوب، أعرف الكوارث والفقر والهجرة التي تجتاحها بين فترة وأخرى، أعرف مشكلات وزارة العمل والأسر السعودية مع الخدامات الإندونيسيات.

عندما نتكلم عن هذه الشعوب نسبغ عليها لقب إخواننا، أي أخوة لا يجمعنا معهم سوى الكوارث والمشكلات والأوهام.

* نقلا عن "الرياض"