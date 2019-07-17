لماذا تمنع قطر مواطنيها من الحج؟

الحج شعيرة عظيمة، وحالة قدسية على المستويين الديني والمدني في الشريعة، وفي النظام؛ وقد سبق وأن حاولت بعض الأنظمة المعادية للمملكة تسييسه كما فعل النظام الإيراني وحاول بائساً العبث بأمن الحج وترهيب حجاج بيت الله الحرام، إلا أن هذا الوطن محفوظ بفضل من المولى، وآمن بأمر ربه ثم بقيادته ويقظة رجال أمنه؛ ومن تجرأوا بتجريب التخريب كان الأمن لهم بالمرصاد.

لم يكن صادماً لنا موقف النظام القطري وتعنته في وجه مواطنيه وإصراره على الاستمرار في منعهم من تأدية فريضتهم رغم تذليل المملكة لكافّة الصعوبات والعقبات التي حاولت السلطات القطرية وضعها في طريق حجاج بيت الله الحرام من الإخوة القطريين طيلة مواسم الحج الثلاثة، واستخدام ورقة الحج للمقايضة السياسية في ظل قرار قطع العلاقات الذي قرّرته الدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب مع النظام القطري، وفِي محاولة جديدة بائسة منه للضغط، وكأن لسان حاله وقد استنفذ جميع أوراقه المكشوفة يقول «لعل وعسى!».

ومع قرب موسم حج هذا العام دعت وزارة الحج والعمرة السعودية السلطات المعنيّة في الدوحة إلى تسهيل إجراءات قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وإزالة العقبات التي تفرضها حكومة قطر لمنعهم من القدوم لأداء هذه الشعيرة العظيمة، وأكدت وزارة الحج والعمرة في بيان صحافي حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسخير جميع الإمكانيات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من دولة قطر، أسوة بما تقوم به تجاه عموم المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، الذين بلغت أعداد من تم الاتفاق على قدومهم لأداء مناسك حج هذا العام أكثر من مليون وسبعمئة ألف حاج، في حين أدى مناسك العمرة قرابة 8 ملايين مسلم من جميع دول العالم.

وفِي المقابل أطلقت وزارة الحج والعمرة عدة روابط إلكترونية لتمكين المواطنين القطريين والمقيمين في قطر من حجز أماكن إقامتهم، والتعاقد على الخدمات التي يرغبونها، والقدوم عبر أي خطوط جوية غير الخطوط القطرية لأداء مناسك العمرة، وفي المقابل قامت الحكومة القطرية بحجب هذه الروابط عن المواطنين القطريين، والمسلمين المقيمين في قطر، ولتمكينهم من أداء المناسك أعلنت المملكة عن الترحيب بالأشقاء القطريين للقدوم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والتوجه لأداء العمرة والتعاقد على الخدمات التي يحتاجونها عند وصولهم للمملكة.

مشكلة النظام القطري تتجاوز اعتباره للخطوط القطرية كأنها شعيرة من شعائر الحج؛ النظام القطري يظن بائساً أن استمراره بمنع مواطنيه من تأدية فريضتهم ومنعهم من زيارة بيت الله الحرام سيُنجحه في تسييس قضيته الصغيرة جداً، مهما تحالف وتوافق مع أنظمة أخرى، وظن أنه يستقوي بها، كما هم الصغار دوماً، كالنظام الإيراني ومن وافق هواه في المطالبة بتدويل الحج، نقول له والتي لا تراها في مؤامراته بالمطالبة بتدويل الحج خبتم وخابت أحلامكم.

* نقلا عن "الرياض"