ريما بنت بندر.. الحلم الذي انتظرناه

أحيانًا أستعيد كتاباتي القديمة في تمكين المرأة في بلادي، تأخذني الذكرى ويحتضنني الحنين إلى طموحاتي العالية، أذهب إلى عالم كتاباتي القديمة أتذكر فيها أجمل الأمنيات التي كتبتها، من منا لا توجد لديه (طموحات) لهذا البلد العظيم، الكثير من الأشياء التي تحملنا إلى عالم حلمنا به ولا نزال، واليوم تترجم أحلامنا على واقع نشهده.



أعود أتصفح مقالاتي القديمة، أتنفس بارتياح وأنا أشاهد صورة السفيرة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان تقدم أوراقها للرئيس الأمريكي كسفيرة للمملكة العربية السعودية، كانت صورة كهذه تمثل حلمًا بعيدًا لي، وكنت أقول بيقين سيأتي يوم كهذا برغم كل ما أحيط بالمرأة سابقًا من معوّقات وحواجز، تحضر صورة كهذه لتشكل ميلادًا جديدًا للمرأة السعودية حين يتمدد عطاؤها لتكون ريما سفيرتنا لدى أعظم دولة في العالم، وفي لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالمثقفين والكُتّاب بجدة، كان في استقبالنا فتيات من بلادي يقمن بأعمال التنظيم والاستقبال.



أعود للوقوف في محطتي المشتهاة محطة التذكر، في عام كذا كتبت عن مشاركة المرأة في بلادي، وفي قاعة اليونسكو بمدينة باريس عددت إنجازات المرأة السعودية ومشاركتها في البناء والتطوير، إنها فعلا مرحلة تستحق التأمل التي نعيشها.



قصص النساء في كل مدن بلادي تملأ الصدور بالفرح والحبور حين نستعرض إنجازاتهن في التنمية حتى اليوم.

نقلا عن "المدينة"