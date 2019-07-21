بين هندسة التغيير وإدارته

تحدثت عبر عدد من المقالات عن تجربتي مع منهجية جديدة لهندسة التغيير، وبما أننا نشهد اليوم أكبر مشروع تنموي في المنطقة متمثلاً في رؤية 2030 فإن التغيير الذي تحدثه الرؤية أمر يستحق التحليل والدراسة؛ وما نراه اليوم من مشروعات هو أقرب إلى مفهوم هندسة التغيير منه إلى إدارته. فمفهوم إدارة التغيير يأتي مساندا للتغيير المراد تحقيقه، بينما يسعى مفهوم هندسة التغيير إلى دمج برنامج التغيير مع إدارته فتكون نسيجا واحدا.

تبنى إدارة التغيير باختلاف منهجياتها على نماذج اجتماعية أو نفسية لفهم ما يمكن توقعه عند إحداث تغيير في برنامج العمل أو في الحياة الشخصية. من النماذج المعروفة نموذج الصدمة النفسية لكيبلر روس الذي يصف الصدمة النفسية عبر خمس مراحل. يستخدم نموذج الصدمة النفسية في إدارة التغيير لمعالجة مراحل الصدمة باعتبارها مراحل يمر بها كل إنسان عند مواجهة أي تغيير، وتسعى جهود إدارة التغيير إلى تسريع الانتقال عبر المراحل الخمس من المرحلة الأولى وهي الصدمة إلى المرحلة الخامسة وهي التقبل.

يقسم نموذج الصدمة مراحل استقبال أي خبر فاجع إلى خمس مراحل: الإنكار، الغضب، المساومة، الاكتئاب، التقبل.

ففي المرحلة الأولى سينكر الإنسان الخبر الصادم، فيكذبه أو يتمنى أن يجد من يكذبه، ومن أمثلة المرحلة الأولى ما صوره المتنبي عند تلقيه خبر وفاة أخت سيف الدولة حيث يقول: طوى الجزيرة حتى جاءني خبر / فزعت إليه بآمالي إلى الكذبِ. ويصور المتنبي المرحلة الثانية في البيت الذي يليه: حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا / شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي.

ففي المرحلة الثانية ينتقل متلقي الخبر إلى التعبير عن مشاعر الغضب أو الحزن الشديد، حتى ينتقل إلى المرحلة التالية. في المرحلة التالية يبدأ الإنسان في المساومة، فبعد الحزن الشديد ينبعث أمل جديد، فربما يكون الخبر كاذبا أو غير دقيق، حتى ينقطع الأمل من جديد ويدخل في مرحلة الاكتئاب. سيبقى متلقي الخبر في مرحلة الاكتئاب حتى يتعافى منها بقبول الواقع الجديد، الحياة مع الفقدان أو الانتظام في نمط حياة جديدة.

استناداً إلى نموذج الصدمة النفسية، تقوم إدارة التغيير باستهداف المراحل التي يمر بها الموظف مثلاً، بتقديم المساعدة في الانتقال من مرحلة إلى أخرى. فحسب وصف النموذج، فإن التعثر في الانتقال من مرحلة إلى أخرى يؤدي إلى الوقوع في أزمة نفسية. ما تسعى إليه إدارة التغيير هو تجنب السقوط في مرحلة والبقاء بها، لأن ذلك يعني تعثر عملية التغيير، خاصة إذا كان عدم الانتقال جماعياً. ففي نموذج الصدمة، يفترض أن تعثر التغيير يرتكز على العامل النفسي، لكن هل العامل النفسي هو المسؤول الوحيد في عملية التغيير؟ الإجابة في المقال القادم إن شاء الله.

* نقلا عن "الرياض"