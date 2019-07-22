اللائحة التعليمية بين القبول والرفض

في الأسبوع الماضي كتبت مقالاً بعنوان (مبروك للمعلمين والمعلمات) باركت من خلاله للمعلمين والمعلمات بصدور موافقة مجلس الوزراء على سلم رواتب شاغلي الوظائف التعليمية ولائحة الوظائف التعليمية الجديدة والتي وصفها معالي وزير التعليم بأنها تعد نقلة تاريخية مهمة في مسيرة تطوير التعليم في المملكة، من خلال إسهامها في تحويل وظيفة المعلم إلى مهنة احترافية، كما ذكر معاليه العديد من مميزات اللائحة كونها في مجملها محفزة وتسعى للرفع والنهوض بمستوى أداء المعلم بشكل خاص والتعليم في المملكة بشكل عام، وتتضمن تطبيق سلم رواتب جديد متضمناً علاوات أكبر وسقفاً أعلى للرواتب وقيمة أعلى لمكافأة نهاية الخدمة ومكافآت تحفيزية لشاغلي المهام القيادية المدرسية والتربوية وغيرها من المميزات الأخرى.



فرحت كثيراً للمعلمين والمعلمات وباركت لهم وفقاً لما ذكر معالي الوزير من مميزات، فمهنة التعليم من أهم وأرقى المهن في العالم، والمعلمون والمعلمات يستحقون كل تقدير واهتمام ورعاية، غير أن معظم التعليقات التي وصلتني بعد ذلك المقال أبدت تحفظها على تلك اللائحة ووصفتها أنها لم تتوافق مع تطلعاتهم وأن بعض بنودها ليس في صالح المعلم خصوصًا ما يتعلق بتحقيق العدالة في الميدان التعليمي أو تحديد المعلم المميز أو تقييم أدائه أو تسكين جميع المعلمين في الرتب الجديدة بمن فيهم حملة الشهادات العليا أو توفير التأمين الطبي أو السكن أو غيرها من الملاحظات الأخرى التي رأوا أنها قد تضر بدخل المعلم.



أي قرار أو نظام أو لائحة يتم إصدارها لابد أن يكون فيها إيجابيات وسلبيات ولابد أن تجد لها مؤيدين وآخرين يبدون تحفظهم على بعض البنود إما خوفًا من التغيير أو لغموض بعض البنود، فبعض الجهات تقوم بطرح اللوائح الجديدة كمسودة على الموقع الإلكتروني ليتم الاستماع إلى الآراء المختلفة والاطلاع على نقاط الضعف وتقويمها، كما أن بعض الجهات قد تبادر بالتزامن مع صدور اللوائح الجديدة إلى القيام بحملة تعريفية وتوعوية مفصلة تتضمن أفلام فيديو ورسومات وغيرها من وسائل الإيضاح لأبرز بنود تلك اللائحة لتبسيطها وتفسير الغامض منها وإزالة أي لبس أو سوء فهم قد يفهم منها خصوصًا وأن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة تمس أكبر فئة تعمل في القطاع الحكومي وهم المعلمون والمعلمات.



بعد صدور تلك اللائحة وتعدد الأسئلة والاستفسارات والملاحظات عمدت الوزارة للإعلان عن استقبال أسئلة واستفسارات المعلمين والمعلمات عبر مركز رعاية المستفيدين «تواصل»، وكم أتمنى أن يكون في تلك اللائحة من المرونة ما يساهم في تعديل أي بند أو مادة تحتاج إلى تصحيح أو إعادة نظر أو تحسين لتؤدي دورها في تطوير المسيرة التعليمية في المملكة بما يساهم في تحقيق الأهداف المأمولة منها.

نقلا عن "المدينة"