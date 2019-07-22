خصخصوا الأَندية الرياضية!

«النادي الأهلي السعودي» يسدد قبل أيام «5 ملايين يورو»؛ وهي متأخرات من قيمة شراء اللاعب البرازيلي «جوزيف دي سوزا»، وبناء عليه فقد أغلق ملف الشكوى التي تقدم بها ناديه السابق «التركي فنربخشه»، الذي في الوقت نفسه أعلن عبر حسابه الرسمي في «تويتر» عن استعارته للاعب «غاري رودريغيز» لمدة عامين بالمجان قادماً من «نادي الاتحاد السعودي»؛ هذا ما نقلته صحف سعودية وبعض الوكالات العالمية!



* ما نعرفه أن الأندية السعودية عموماً قد فتحت بداية العام الماضي صفحة جديدة مع ديونها التي كانت تغرق فيها؛ وذلك من خلال مبادرة ولي العهد الأمين محمد بن سلمان -حفظه الله- التي أنهت ملفات قضاياها في الفيفا التي وصلت لـ»مليار ريال تقريباً»؛ فمن أين أتت تلك المديونيات الجديدة؟ وهل أصبحت بعض أنديتنا عرضة لاستغلال الأندية التركية وغيرها؛ حيث تبيع عليها اللاعبين بالملايين، بينما تستردهم سريعاً بالمجان!



* وهنا يبدو أن بعض مسؤولي الأندية الرياضية لم يُفِيدوا من «مكرمة ولي العهد»، ولم يستوعبوا الدرس؛ فقد شهد الموسم الرياضي الماضي إنهاء الكثير من عقود اللاعبين والمدربين، وما ترتب عليها من شروط جزائية، ليتم التعاقد من جديد مع غيرهم في فترة الانتقالات الشتوية؛ والمشهد يتكرر هذا الصيف؛ والنتيجة ملايين بل مليارات تُهدر وتضيع هباءً منثوراً؛ بسبب إدارات يعبث بعضها بالأندية، ويطبق نظرية (جِلْدٍ مَا هُو جِلْدِك جِرّه على الشُّوك)!.



* ولذا وبما أننا نعيش في عصر محاصرة الفساد وترشيد المصروفات، ولأن الأندية الرياضية مازالت مؤسسات حكومية؛ فما أرجوه فتح ملفاتها المالية الحاضرة؛ بل والسابقة؛ فما فَات لم يَمُت، والتحقيق فيها بشفافية ووضوح؛ ومعاقبة المتجاوزين، ثم ما أرجوه أن تكون استراتيجية دعم الأندية التي أُعلن عنها مساء قبل أمس السبت والتي تتجاوز في مجموعها «ملياري ريال» قادرة على ضمان المستقبل، من خلال أنظمة وضوابط صارمة، ولعلها تكون خطوة مهمة في طريق خصخصة الأندية.

نقلا عن "المدينة"