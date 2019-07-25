بيان صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد الوطني

ختم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بتاريخ 10 يوليو 2019 مشاورات المادة الرابعة Article IV consultations مع المملكة العربية السعودية، والتي تبعت تقريراً صدر عن الصندوق أثناء قيام بعثة خبراء من الصندوق بزيارة المملكة خلال شهر مايو الماضي وإصدارها لتقرير تضمن تقييماً إيجابياً لاقتصاد المملكة ولجدوى الإصلاحات التي انتهجتها الحكومة مؤخراً تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

اتفق البيان الصادر عن المجلس التنفيذي بالصندوق مع التقرير الذي صدر عن البعثة، على قوة ومتانة أداء الاقتصاد إستناد إلى عدة مؤشرات إيجابية عن الاقتصاد والمالية العامة للدولة، والتي بناءً عليها بَنت البعثة توقعاتها عن أداء الاقتصاد والمالية العامة للمملكة خلال العام الجاري.

ومن بين التوقعات الاقتصادية والمالية، التي عكسها البيان الصادر عن المجلس التنفيذي بالصندوق، أن يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2,9 % خلال العام الجاري متجاوباً مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي، بالرغم من التراجع المتوقع في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هذا العام ليصل إلى 1,9 % نتيجة للتراجع المتوقع في النمو النفطي الحقيقي إلى 0,7 %، وذلك بسبب التراجع المتوقع في حجم الإنتاج النفطي المقرون بتمديد اتفاقية أوبك+ OPEC+ Agreement، ولكن على المدى المتوسط، يُتوقع أن ينتعش النمو كلما ازداد رسوخ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية.

وضمن البيان أثنى المجلس التنفيذي للصندوق على الحكومة السعودية وما أحرزته من تقدم ملموس في تنفيذ جدول أعمالها المعني بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة، وذكر أن المملكة بدأت تجني ثمار إصلاحاتها، رغم تقلبات النفط العالمية بالشكل الذي يبعث القلق نظراً لعدم اليقين.

وأكدوا أن استمرار التزام الحكومة بالسياسات الاقتصادية الكلية الحذرة وتحديد أولويات الإصلاح الملائمة سيكون عاملاً أساسياً للنهوض بالنمو غير النفطي، وخلق فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال "رؤية المملكة 2030".

وشدد المجلس على أهمية وضرورة الاستمرار في اتباع سياسة الضبط المالي لإعادة بناء الهوامش المالية والحد من المخاطر التي تواجه المالية العامة على المدى المتوسط، موصياً بأهمية استمرار الإصلاحات المخطط لها في أسعار الطاقة والمياه وزيادة الرسوم على العمالة الوافدة، مع التشجيع على مواصلة تحسين إدارة الإنفاق وتعزيز إطار المالية العامة.

ورحب المجلس بالإصلاحات الطموحة التي تتبعها الحكومة لتنمية الاقتصاد غير النفطي، منوهاً بالجهود الجارية للدولة الرامية إلى تطوير قطاعات اقتصادية جديدة والتي يتوقع لها أن تنجح في حال توفر العمالة السعودية المهارة المطلوبة للقطاع الخاص، بما في ذلك توفير الحوافز الكافية للعمل والأجور التنافسية.

أخيراً وليس آخراً، رحب المجلس باستمرار متانة القطاع المالي وبالإصلاحات الجارية في الأسواق المالية وبتطوير نظام الوكالة المصرفية والتكنولوجيا المالية، مما سيسهم في توسيع قنوات الحصول على الخدمات المالية والتحسين من مستوى الخدمات المالية المقدمة لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، بما في ذلك النساء والشباب.

واختتم المجلس بيانه، بالترحيب بجهود المملكة الجارية لتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانضمامها الأخير لعضوية مجموعة العمل المالي (FATF)، واستمراراها بربط سعر الصرف بالدولار الأميركي، حيث لا يزال هو النظام الأنسب للمملكة، نظراً لهيكل اقتصادها الحالي.

برأيي أن البيان التقيمي الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كان عادلاً إلى حدٍ كبير في إبراز التقدم الذي أحرزته المملكة في جهودها الرامية إلى إصلاح الاقتصاد والمالية العامة للدولة، والتي بشهادة المجلس بدأت المملكة تجني ثمارها لما هو في صالح اقتصادها ومواطنيها على حدٍ سواء.

* نقلا عن "الرياض"